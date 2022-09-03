Масштабні військові навчання РФ: ескперт пояснив, чому це грає на руку Україні

Від 1 вересня у РФ розпочалися мастшабні військові навчання "Восток-22", у яких беруть участь Китай, Індія, Лаос, Монголія, Нікарагуа, Сирія та кількох колишніх радянських країн.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, ці навчання РФ не становлять жодної загрози для України, навіть добре, що вони розпочалися, оскільки Росія залучила до них певну кількість своєї армії.

Про це для 24 каналу розповів Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.

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"Навчання "Восток-22" мають пропагандистську мету. Росія таким чином хоче продемонструвати, що є країни, які готові взяти участь з нею у спільних навчаннях, і начебто Росія не перебуває у такій тотальній міжнародній ізоляції", – сказав Мусієнко.

За його словами, країни-учасниці взяли участь у навчаннях, щоб використати Росію у своїх цілях.

"Ясна річ, що кожен намагається використати Росію по-своєму, тому що ні Китай, ні Індія не зацікавлені в загостренні й серйозному протистоянні із Заходом. Проте є росія, яка готова. І у ньому напрямку її всі хочуть використати для своїх інтересів", – сказав експерт.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував майбутні військові навчання в Білорусі, на яких можуть бути тренування зі "звільнення" територій України. Подоляк порадив військовим Білорусі та Росії навчатися здаванню в полон, а не "захопленню чужих територій".

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