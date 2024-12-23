Дуда запросить Трампа на саміт Тримор’я до Польщі: що відомо

Президент Польщі Анджей Дуда запросить обраного президента США Дональда Трампа на 10-й ювілейний саміт Ініціативи трьох морів (Тримор’я). Саміт відбудеться 28-29 квітня наступного року у Варшаві.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики (BPM) у канцелярії президента Польщі Мєшко Павляк, передає "Укрінформ".

"Президент США Дональд Трамп буде запрошений на саміт Ініціативи трьох морів, який відбудеться у Варшаві наприкінці квітня", – цитують слова Павляка у канцелярії Дуди.

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Він зауважив, що формально запрошення буде надіслано після того, як Трамп офіційно стане главою Білого дому.

Голова Бюро міжнародної політики зауважив, що Трамп, як президент США, вже приїжджав на саміт Тримор’я до Польщі в 2017 році.

Павляк також повідомив, що Дуда упродовж останніх семи місяців свого президентства в 2025 році візьме участь, зокрема, у саміті НАТО в Гаазі, зустрічі "Бухарестської дев’ятки" у Вільнюсі, щорічному Економічному форумі у Давосі.

Голова Бюро міжнародної політики також поінформував, що цього року президент Польщі здійснив 32 закордонних візити і прийняв у РП глав держав та урядів 23 країн. Особливими подіями для Дуди він назвав візит польського лідера до Китаю (у червні – ред.), а також "переконування американців виділити додаткову допомогу Україні". У цьому контексті у березні президент РП зустрічався зі спікером Палати представників і конгресменами, а у квітні – з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів здатність України захищатися без їхньої підтримки.

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