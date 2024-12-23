Дуда пригласит Трампа на саммит Триморья в Польшу: что известно

Президент Польши Анджей Дуда пригласит избранного президента США Дональда Трампа на 10-й юбилейный саммит Инициативы трех морей (Триморья). Саммит состоится 28-29 апреля следующего года в Варшаве.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики (BPM) в канцелярии президента Польши Мешко Павляк, передает "Укринформ".

"Президент США Дональд Трамп будет приглашен на саммит Инициативы трех морей, который состоится в Варшаве в конце апреля", – цитируют слова Павляка в канцелярии Дуды.

Он отметил, что формально приглашение будет направлено после того, как Трамп официально станет главой Белого дома.

Глава Бюро международной политики отметил, что Трамп, как президент США, уже приезжал на саммит Триморья в Польшу в 2017 году.

Павляк также сообщил, что Дуда за последние семь месяцев своего президентства в 2025 году примет участие, в частности, в саммите НАТО в Гааге, встрече "Бухарестской девятки" в Вильнюсе, ежегодном Экономическом форуме в Давосе.

Глава Бюро международной политики также проинформировал, что в этом году президент Польши совершил 32 зарубежных визита и принял в РП глав государств и правительств 23 стран. Особыми событиями для Дуды он назвал визит польского лидера в Китай (в июне – ред.), а также "убеждение американцев выделить дополнительную помощь Украине". В этом контексте в марте президент РП встречался со спикером Палаты представителей и конгрессменами, а в апреле – с Дональдом Трампом.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда подверг сомнению способность Украины защищаться без их поддержки.

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