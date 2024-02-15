Голова Держдуми РФ ошелешив заявою про Путіна — “президента США”

У США хотіли би бачити на посту президента країни Володимира Путіна. Але “на заздрість” американцям він балотується у президенти Російської Федерації.

Про це заявив у четвер, 15 лютого, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін під час пленарного засідання нижньої палати російського парламенту.

“У нас найсильніший кандидат. Якщо подивитися, що пишуть в Америці, вони б хотіли, щоб у них президентом був Володимир Путін. Але вони не мають — він у нас. А у них [Джо] Байден”, - сказав, звертаючись до російських депутатів, Володін.

Після цього голова російської Держдуми почав вихваляти чинного господаря Кремля і фактично вести його передвиборчу агітації, яка в умовах придушення будь-якої опозиції в РФ є зовсім непотрібною.

Володін закликав усі політичні сили Росії, які висувають кандидатів на майбутніх президентських виборах, об'єднатися довкола чинного глави держави.

“Майбутнє нашої країни — лише з президентом Володимиром Путіним”, — сказав спікер.

Як відомо, Путін перебуває при владі в Росії від 2000 року і після перемоги на призначених на березень 2024 року виборах займатиме президентську посаду щонайменше до 2030 року. У Кремлі вже підготувалися до переобрання “основного кандидата”. В адміністрації президента виходять із того, що явка на виборах має бути “70% плюс”, а результат Путіна – “75% плюс”.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін раптом заявив, що для Росії було б краще, якби на виборах президент Сполучених Штатів переміг би чинний голова Білого дому Джо Байден.

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