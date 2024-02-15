Глава Госдумы РФ ошарашил заявлением о Путине — "президенте США"

В США хотели видеть на посту президента страны Владимира Путина. Но "на зависть" американцам он баллотируется в президенты Российской Федерации.

Об этом заявил в четверг, 15 февраля, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты российского парламента.

“У нас самый сильный кандидат. Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Владимир Путин. Но у них нет — он у нас. А у них [Джо] Байден”, — сказал, обращаясь к российским депутатам, Володин.

После этого глава российской Госдумы начал восхвалять действующего хозяина Кремля и фактически вести его предвыборную агитацию, которая в условиях подавления любой оппозиции в РФ совсем не нужна.

Володин призвал все политические силы России, выдвигающие кандидатов на предстоящих президентских выборах, объединиться вокруг действующего главы государства.

"Будущее нашей страны — только с президентом Владимиром Путиным", — сказал спикер.

Как известно, Путин находится у власти в России с 2000 года и после победы на намеченных на март 2024 года выборах будет занимать президентский пост не менее, чем до 2030 года. В Кремле уже подготовились к переизбранию "основного кандидата". В администрации президента исходят из того, что явка на выборах должна быть "70% плюс", а результат Путина — "75% плюс".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин вдруг заявил, что для России было бы лучше, если бы на выборах президент Соединенных Штатов победил бы действующий глава Белого дома Джо Байден.

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