Студент добирается на пары на самолете ради экономии: сколько он тратит денег

Для него дорога на обучение выглядит совсем по-другому.

В Канаде студент добирается на обучение на самолете из-за заоблачных цен на аренду жилья в Ванкувере.

Об этом сообщает CTV News Canada.

Тим Чен родом из Калгари. Ранее он жил в Ванкувере во время учебы в UBC, но осенью отказался от съемной квартиры, когда уехал в отпуск.

Когда он вернулся, он был шокирован ценами.

"Когда я проверил цену на дом, я подумал: "Ох, блин, она значительно выросла!". Мне нужно было заплатить около 2500 долларов за аренду, поэтому я не чувствую, что это жизнеспособно".

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Он начал смотреть на цены на авиабилеты из Калгари в Ванкувер и понял, что они стоят около 150 долларов туда и обратно. Он посещает занятия дважды в неделю в университете.

"Я подумал, почему бы мне просто не остаться в Калгари, а потом просто прилететь сюда, это примерно часовой перелет, это тоже самое, что сесть на автобус", — сказал он.

В общей сложности за перелеты он платит около $1200 в месяц, пока живет дома с родителями в Калгари. В конце концов это гораздо дешевле, чем средняя цена квартиры с одной спальней в Ванкувере, которая составляет около 2100 долларов.

"В общей сложности у меня три часа занятий, после занятий я возвращаюсь в автобус и еду обратно в аэропорт!" – сказал Чен.

Напомним, истребители F-18 сопровождали самолет из-за неудачной шутки студента-пассажира. Известно, что и кому он написал.

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