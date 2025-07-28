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Іспанський винищувач налякав глядачів авіашоу: що сталося (відео)
Небезпечний маневр винищувача, який налякав людей, стався на авіашоу в Хіхоні.
Іспанський винищувач F/A-18 Hornet виконав надзвичайно ризикований низький проліт під час авіашоу, і це добряче налякало присутніх на землі глядачів.
Про це повідомляє Clash Report.
Під час авіашоу в іспанській Хіхоні винищувач F/A-18 Hornet виконав надзвичайно ризикований низький політ, пролетівши тривожно близько до води та глядачів.
Такий маневр авіасудна викликав жваві дискусії в соцмережах. Користувачі сперечаються про те, чи був цей маневр запланованим, чи це стався майже неконтрольований інцидент.
Політ F/A-18 Hornet зняли на відео.
До слова, 24 липня в Амурській області Росії розбився пасажирський літак Ан-24. Загинули усі 49 людей, які перебували на борту.