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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Іспанський винищувач налякав глядачів авіашоу: що сталося (відео)

Небезпечний маневр винищувача, який налякав людей, стався на авіашоу в Хіхоні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Політ іспанського винищувача F/A-18 Hornet

Політ іспанського винищувача F/A-18 Hornet / © скриншот з відео

Іспанський винищувач F/A-18 Hornet виконав надзвичайно ризикований низький проліт під час авіашоу, і це добряче налякало присутніх на землі глядачів.

Про це повідомляє Clash Report.

Під час авіашоу в іспанській Хіхоні винищувач F/A-18 Hornet виконав надзвичайно ризикований низький політ, пролетівши тривожно близько до води та глядачів.

Такий маневр авіасудна викликав жваві дискусії в соцмережах. Користувачі сперечаються про те, чи був цей маневр запланованим, чи це стався майже неконтрольований інцидент.

Політ F/A-18 Hornet зняли на відео.

До слова, 24 липня в Амурській області Росії розбився пасажирський літак Ан-24. Загинули усі 49 людей, які перебували на борту.

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