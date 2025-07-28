Іспанський винищувач налякав глядачів авіашоу: що сталося (відео)

Політ іспанського винищувача F/A-18 Hornet / © скриншот з відео

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Іспанський винищувач F/A-18 Hornet виконав надзвичайно ризикований низький проліт під час авіашоу, і це добряче налякало присутніх на землі глядачів.

Про це повідомляє Clash Report.

Під час авіашоу в іспанській Хіхоні винищувач F/A-18 Hornet виконав надзвичайно ризикований низький політ, пролетівши тривожно близько до води та глядачів.

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Такий маневр авіасудна викликав жваві дискусії в соцмережах. Користувачі сперечаються про те, чи був цей маневр запланованим, чи це стався майже неконтрольований інцидент.

Політ F/A-18 Hornet зняли на відео.

Дата публікації 13:30, 28.07.25 Кількість переглядів 40 Іспанський винищувач налякав людей на авіашоу

До слова, 24 липня в Амурській області Росії розбився пасажирський літак Ан-24. Загинули усі 49 людей, які перебували на борту.