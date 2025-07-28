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Испанский истребитель напугал зрителей авиашоу: что произошло (видео)
Опасный маневр истребителя, который напугал людей, произошел на авиашоу в Хихоне.
Испанский истребитель F/A-18 Hornet выполнил чрезвычайно рискованный низкий пролет во время авиашоу, и это сильно напугало присутствующих на земле зрителей.
Об этом сообщает Clash Report.
Во время авиашоу в испанской Хихоне истребитель F/A-18 Hornet выполнил чрезвычайно рискованный низкий полет, пролетев тревожно близко к воде и зрителям.
Такой маневр авиасудна вызвал оживленные дискуссии в соцсетях. Пользователи спорят о том, был ли этот маневр запланированным, или это произошел почти неконтролируемый инцидент.
Полет F/A-18 Hornet сняли на видео.
К слову, 24 июля в Амурской области России разбился пассажирский самолет Ан-24. Погибли все 49 человек, которые находились на борту.