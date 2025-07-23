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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Самолет врезался в авто на трассе – тела охватило пламя (видео)

В Италии сверхлегкий самолет упал на трассу A21, врезался в автомобили и загорелся. Погибли адвокат Серджио Равалья и его партнер.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Самолет упал в коммуне Аццано-Мелла

Самолет упал в коммуне Аццано-Мелла

В понедельник на кольцевой автомагистрали А21 в регионе Брешиа произошла авиационная трагедия: сверхлегкий самолет врезался в дорожное покрытие, задев два автомобиля. В результате аварии погибли находившиеся на борту воздушного судна 75-летний адвокат Серджио Равалья и его 60-летняя партнерша Анна Мария Де Стефано.

Об этом сообщает Brescia Today.

Самолет Promecc Aerospace Freccia RG, которым управлял сам Равалья, вылетел с аэродрома Казалиджо (Пьяченца) и направлялся на север, когда в воздухе что-то пошло не так. Очевидцы сообщают, что он несколько минут кружил над полями, пытаясь удержаться в небе, прежде чем свалиться на развязку между Флеро и Аццано-Мелла вблизи Фенили Белази.

После столкновения с асфальтом самолет мгновенно загорелся. Огонь охватил все воздушное судно, и спасти пассажиров не удалось. Свидетели говорят, что видели, как пламя полностью охватило кабину.

В момент падения рядом оказались фургон и легковой автомобиль. Оба водителя - мужчины в возрасте 49 и 56 лет - получили медицинскую помощь. Один из них был госпитализирован с нетяжелыми повреждениями.

На место происшествия выехали кареты скорой помощи, пожарная бригада, вертолет санитарной авиации и дорожная полиция. Район аварии был оцеплен. Начато следствие по статье о непреднамеренном убийстве. Прокуратура Бреши изъяла все доступные улики.

Следователи рассматривают несколько возможных версий инцидента – от технической неисправности до ошибки пилота. Согласно предварительным данным, самолет преодолел около 70 км перед падением. Его масса составляла всего 295 кг, а максимально допустимая взлетная – 600 кг.

Эта катастрофа стала уже седьмой через десять лет в регионе, связанной с падением сверхлегких самолетов.

Напомним, ранее в Великобритании разбился самолет. Он потерпел крушение в аэропорту Саутенд на юго-востоке Англии.

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