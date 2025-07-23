Загадка рейса Air India 171: произошедшее в кабине перед катастрофой - следствие молчит

Авиакатастрофа в Индии. / © Associated Press

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Предыдущий отчет о крушении рейса Air India 171, произошедшей в июне и унесших жизни 260 человек, не принес ясности — наоборот, вызвал новую волну предположений. Ключевая деталь в 15-страничном документе привлекла особое внимание следователей и авиационных экспертов: оба топливных переключателя самолета Boeing 787 во время взлета внезапно переключились в режим "cut-off", то есть прекратили подачу горючего к двигателям - манипуляцию, которую обычно выполняют только после

Об этом пишет издание BBC.

В записи из кабины один из пилотов спрашивает другого о причине действий, но ответы только добавляют путаницы — непонятно, кто отключил питание. На момент взлета управлял самолетом второй пилот, капитан - наблюдал. Переключатели быстро вернули в рабочее положение: один двигатель начал восстанавливать тягу, другой не успел — менее чем через минуту самолет упал в жилом районе Ахмедабад.

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После обнародования отчета ряд СМИ предположили, что внимание расследования сосредоточилось на действиях старшего пилота. В частности, итальянское издание Corriere della Sera сообщило со ссылкой на источники, что второй пилот неоднократно спрашивал капитана об выключении двигателей.

Капитаном рейса был 56-летний Сумит Сабгарвал, пилотом, выполнявшим взлет, — 32-летний Клайв Кундер. Оба имели более 19 тысяч часов налета, из них почти половина — на Boeing 787. Они прошли все предполетные медосмотры.

Последствия авиакатастрофы в Индии. / © Associated Press

Ажиотаж вокруг предварительных выводов вызвал жесткую реакцию со стороны следователей и пилотского сообщества. Бюро по расследованию авиационных инцидентов Индии назвало действия международных СМИ "безответственными", поскольку те, мол, основываются на непроверенных данных. В США, где также идет параллельное расследование, глава NTSB Дженнифер Гомеди призвала воздержаться от преждевременных выводов.

Индийские пилотские объединения назвали обвинения в адрес экипажа бездоказательными. По словам главы ассоциации ALPA India, ключ к пониманию трагедии не только в записи из кабины, но и в технической документации и истории обслуживания самолета.

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В финальном отчете, который ожидается примерно через год, должны обнародовать полную расшифровку аудиозаписей, что, вероятно, прольет больше света на последние секунды полета.

Предыдущий отчет о крушении самолета Air India 171 открыл больше вопросов, чем дал ответов Канадский авиационный эксперт, пожелавший остаться неназванным, отметил, что приведенный в документе отрывок переговоров пилотов допускает несколько трактовок. сознательно задать вопрос, чтобы отвести подозрение, зная, что запись будет прослушана следователями.

По словам эксперта, даже если будут точно идентифицированы голоса, это не обязательно ответит на главный вопрос - кто именно выключил подачу горючего. Следователи, комментируя BBC, соглашаются: хотя данные свидетельствуют о ручном отключении, нужно оставаться открытыми для других версий.

В частности, часть пилотов предполагает, что сбой в системе FADEC - автоматизированном управлении двигателями - теоретически мог спровоцировать ошибочное прекращение подачи топлива, если поступили некорректные сигналы с датчиков. Но, если крик одного из пилотов относительно "выключения подачи" раздался после того, как это уже произошло (как утверждается в отчете), такая версия выглядит менее убедительно.

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Окончательный вывод должен дать полную расшифровку записей из кабины и детальный анализ данных по двигателям, которые обещают обнародовать в финальном отчете. Пока же внимание привлекает не столько содержание записи, сколько то, чего в ней нет. В предыдущем отчете фигурирует только одна ключевая реплика из кабины — без указания, кто ее сказал. Это вызвало подозрения: либо следователи еще не смогли точно идентифицировать голоса, либо воздерживаются от обнародования по чувствительности.

Последствия авиакатастрофы в Индии. / © Associated Press

Бывший директор NTSB Питер Гельц считает, что AAIB должна обнародовать полную расшифровку с указанием, кто именно говорил. По его словам, любой сбой во время взлета должен отразиться на регистраторе полетных данных и вызвать сигналы тревоги в кабине — пилоты должны обсудить их.

Следователи, между тем, призывают воздержаться от поспешных выводов. Бывший следователь по авиакатастрофам и эксперт из Университета штата Огайо Шон Пручницкий в интервью BBC предупредил: важно не ставить однозначные диагнозы при нехватке информации. По его мнению, легко предположить человеческий фактор, самоубийство или сознательное вмешательство, но это "скользкая дорога".

В то же время альтернативные версии продолжают распространяться. В частности, Indian Express обращает внимание на возможность пожара в хвостовой части самолета. Однако, как отмечено в официальном отчете, двигатели остановились из-за перевода переключателей в режим cut-off — этот факт подтвержден данными из регистраторов. Если возгорание и произошло, то, вероятно, уже после падения – из-за утечки горючего или повреждения аккумуляторов.

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На прошлой неделе глава AAIB Югандгар заявил, что цель предварительного отчета — предоставить обществу базовую информацию, но окончательные выводы будут сделаны только в финальной версии. По его словам, документ с рекомендациями будет обнародован по завершении полного расследования, а важные технические детали будут публиковаться по мере уточнения.

Шон Пручницкий отмечает, что главная интрига состоит в двух версиях: либо это была ошибка человека, либо техническая аномалия. В то же время, добавил он, в отчете нет ничего, что указывало бы на умышленное отключение.

Но пока единственное, что остается — ждать. И, возможно, некоторые ответы никогда так и не прозвучат.

Авиакатастрофа в Индии

Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в индийском городе Ахмедабад. Самолет выполнял рейс из аэропорта Сардара Валлабхая Пателя в лондонский Гатвик. На борту находились 230 пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады, а также 12 членов экипажа.

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Катастрофа произошла всего через несколько минут после взлета. Лайнер упал за пределами аэродрома, в густонаселенном районе Мегани Нагар, и врезался в крышу общежития медицинского колледжа. В результате падения погибли все члены экипажа, большинство пассажиров и несколько человек на земле.

Единственным, кто выжил в трагедии, стал 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. Он прилетал в Индию на несколько дней, чтобы навестить семью, и возвращался домой вместе с братом Аджаем Кумаром Рамешем.