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Почему кажется, что самолеты падают чаще — и что за этим действительно стоит
На фоне этих новостей некоторые пассажиры действительно стали сомневаться в безопасности полетов. Как сообщалось в февральском исследовании Associated Press, медийное освещение аварий заметно повлияло на уверенность в гражданской авиации.
В последнее время соцсети заполонили тревожные обсуждения: авиаперелеты якобы стали более опасными. Причина — ряд громких катастроф, произошедших за последние месяцы.
Об этом пишет "BBC Украина".
Среди них — падение самолета Jeju Air в Южной Корее 29 декабря 2024 года, где погибли 179 человек, столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом вблизи Вашингтона в январе 2025-го (67 жертв), авария рейса Air India в Ахмадабаде (262 погибших) 12-метровый самолет разбился сразу после взлета из аэропорта "Саутенд" под Лондоном - очевидцы описывали это как "огненный шар".
На фоне этих новостей некоторые пассажиры действительно стали сомневаться в безопасности полетов. Как сообщалось в февральском исследовании Associated Press, медийное освещение аварий заметно повлияло на уверенность американцев в гражданской авиации.
Однако официальная статистика рисует другую картину. По подсчетам BBC Verify количество авиаинцидентов в мире за последние два десятилетия стабильно уменьшается. Это подтверждают как национальные, так и международные источники.
В США Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) фиксирует постоянное снижение инцидентов, несмотря на рост объемов авиаперевозок. Так, в январе 2025 года произошло 52 зарегистрированных инцидента, в январе 2024-го - 58, а в 2023-м - 70.
Аналогичную тенденцию демонстрирует и Международная организация гражданской авиации (ICAO): с 2005 по 2023 год количество аварий на миллион вылетов постоянно падало.
К тому же у ICAO широкое определение аварийности — это не только катастрофы с жертвами, но и серьезные повреждения самолета или исчезновение рейса.
Если же смотреть на количество погибших, то общая тенденция также к снижению, хотя возможны разовые всплески, обусловленные большими трагедиями.
Так произошло, например, в 2014 году: сначала пропал рейс MH370 компании Malaysian Airlines с 239 людьми на борту, а через несколько месяцев другой самолет той же компании — MH17 — был сбит российской ракетой над Донбассом. Погибли около 300 человек.
"Статистика смертей в таких случаях очень нестабильна", - объясняет Дэвид Шпигельхалтер, профессор статистики Кембридского университета. По его словам, случайные катастрофы часто группируются во времени, создавая иллюзию всеобщей опасности.
Похожее мнение высказывает Исмо Аалтонен, бывший главный следователь авиационных происшествий в Финляндии: несколько инцидентов не означают, что авиация стала менее безопасной.
"Это разные случаи, и они очень сложны для прогнозирования", - говорит он.
К примеру, в декабре 2024 года самолет Азербайджанских авиалиний упал в Казахстане после попадания российской ракеты.
Однако больше всего на тревожность пассажиров сегодня влияют соцсети, объясняет Марко Чан, бывший пилот и преподаватель университета Бакингемшира.
Мемы, видео по катастрофам и эмоциональные сообщения создают иллюзию "эпидемии" падений. В TikTok приобрело популярность видео из фильма о Супермене, где герой спасает самолет — с подписью, намекающей на ухудшение авиабезопасности после смены министра транспорта США. Хотя официальная статистика это не подтверждает.
Скандалы вокруг Boeing 737 Max — в частности, случай в январе 2024 года, когда во время полета у самолета вылетели двери — также подогрели беспокойство. Это привело к обвалу акций компании и бойкоту со стороны части пассажиров.
Однако, несмотря на эти инциденты, общая тенденция — снижение рисков. Следующая часть статьи объяснит, почему это происходит: какие новые технологии, стандарты и системы безопасности сделали авиацию действительно надежнее.
Почему самолеты остаются самым безопасным видом транспорта
Несмотря на волнение в соцсетях, эксперты отмечают: авиация до сих пор является самым безопасным способом путешествий.
Все серьезные инциденты в авиации тщательно расследуют, а собранные данные используются для обучения пилотов. По словам специалистов, тренажеры последнего поколения позволяют смоделировать почти любую внештатную ситуацию.
"Современные тренажеры настолько реалистичны, что почти не отличаются от кабины настоящего самолета", - объясняет Исмо Аалтонен, бывший главный авиаинспектор в Финляндии. "Когда я начинал карьеру более 40 лет назад, такого не было".
Помимо технологий безопасность обеспечивает жесткий международный контроль. Авиакомпании, не соблюдающие стандарты, могут потерять право летать — включая полный запрет на полеты в определенные страны.
Поэтому даже на фоне нескольких недавних катастроф статистика показывает: самолеты остаются значительно безопаснее других видов транспорта.
По данным Министерства транспорта США, более 95% всех смертей в авариях в 2022 году произошло на автомобильных дорогах. Доля авиации – менее 1%.
Еще нагляднее это видно, если сравнить количество смертей на 100 миллионов миль пути:
авиаперелеты - 0,001 смерти
легковые автомобили - 0,54 смерти
Такие цифры приводит Национальный совет по безопасности США (NSC). В ее отчете также отмечено: вероятность погибнуть в авиакатастрофе настолько низка, что ее практически невозможно выразить в процентах.
Конечно, ситуация зависит и от страны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2021 году зафиксировала, что самые высокие уровни смертности в ДТП наблюдаются в Гвинее (37,4 на 100 000 человек), Ливии (34,0) и Гаити (31,3). Но даже в странах с высокими стандартами безопасности на дорогах риски автомобильных аварий в десятки раз превышают авиационные.
Таким образом, несмотря на громкие заголовки, мемы и видео в TikTok, самолет остается самым безопасным транспортом в мире. Страх перед авиаперелетами – понятный, но не подкрепленный реальными цифрами. А технологии, контроль и опыт пилотов с каждым годом укрепляют эту тенденцию.