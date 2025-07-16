ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
4 хв

Чому здається, що літаки падають частіше — і що за цим насправді стоїть

На тлі цих новин деякі пасажири дійсно стали сумніватися в безпеці польотів. Як повідомлялося в лютневому дослідженні Associated Press, медійне висвітлення аварій помітно вплинуло на впевненість у цивільній авіації.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Авіакатастрофа в Індії

Авіакатастрофа в Індії. / © Associated Press

Останнім часом соцмережі заполонили тривожні обговорення: авіаперельоти нібито стали небезпечнішими. Причина — низка гучних катастроф, що сталися за останні місяці.

Про це пише “BBC Україна”.

Серед них — падіння літака Jeju Air у Південній Кореї 29 грудня 2024 року, де загинули 179 людей, зіткнення пасажирського літака з військовим гвинтокрилом поблизу Вашингтона в січні 2025-го (67 жертв), аварія рейсу Air India в Ахмадабаді (260 загиблих із 261 на борту). А нещодавно 12-метровий літак розбився одразу після злету з аеропорту “Саутенд” під Лондоном — очевидці описували це як “вогняну кулю”.

На тлі цих новин деякі пасажири дійсно стали сумніватися в безпеці польотів. Як повідомлялося в лютневому дослідженні Associated Press, медійне висвітлення аварій помітно вплинуло на впевненість американців у цивільній авіації.

Проте офіційна статистика малює іншу картину. За підрахунками BBC Verify, кількість авіаінцидентів у світі за останні два десятиліття стабільно зменшується. Це підтверджують як національні, так і міжнародні джерела.

У США Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) фіксує стале зниження інцидентів, попри зростання обсягів авіаперевезень. Так, у січні 2025 року сталося 52 зареєстрованих інциденти, у січні 2024-го — 58, а у 2023-му — 70.

Аналогічну тенденцію демонструє і Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO): з 2005 по 2023 рік кількість аварій на мільйон вильотів невпинно падала.

До того ж ICAO має широке визначення аварійності — це не лише катастрофи з жертвами, а й серйозні пошкодження літака або зникнення рейсу.

Якщо ж дивитися на кількість загиблих, то загальна тенденція — також до зниження, хоча можливі разові сплески, зумовлені великими трагедіями.

Так сталося, наприклад, у 2014 році: спочатку зник рейс MH370 компанії Malaysian Airlines з 239 людьми на борту, а через кілька місяців інший літак тієї ж компанії — MH17 — був збитий російською ракетою над Донбасом. Загинули майже 300 осіб.

“Статистика смертей у таких випадках дуже нестабільна”, — пояснює Девід Шпігельхалтер, професор статистики Кембридзького університету. За його словами, випадкові катастрофи часто групуються у часі, створюючи ілюзію загальної небезпеки.

Схожу думку висловлює Ісмо Аалтонен, колишній головний слідчий авіаційних пригод у Фінляндії: кілька інцидентів поспіль не означають, що авіація стала менш безпечною.

“Це різні випадки, і вони дуже складні для прогнозування”, — каже він.

Наприклад, у грудні 2024 року літак Азербайджанських авіаліній впав у Казахстані після влучання російської ракети.

Проте найбільше на тривожність пасажирів сьогодні впливають соцмережі, пояснює Марко Чан, колишній пілот і викладач університету Бакінгемширу.

Меми, відео з катастроф та емоційні дописи створюють ілюзію “епідемії” падінь. У TikTok набуло популярності відео з фільму про Супермена, де герой рятує літак — із підписом, що натякає на погіршення авіабезпеки після зміни міністра транспорту США. Хоча офіційна статистика це не підтверджує.

Скандали навколо Boeing 737 Max — зокрема випадок у січні 2024 року, коли під час польоту в літака вилетіли двері — також підігріли занепокоєння. Це спричинило обвал акцій компанії та бойкот з боку частини пасажирів.

Проте навіть попри ці інциденти, загальна тенденція — зниження ризиків. Наступна частина статті пояснить, чому це відбувається: які нові технології, стандарти та системи безпеки зробили авіацію насправді надійнішою.

Чому літаки залишаються найбезпечнішим видом транспорту

Попри хвилювання у соцмережах, експерти наголошують: авіація досі є найбезпечнішим способом подорожей. І головна причина — у постійному аналізі та вдосконаленні.

Усі серйозні інциденти в авіації ретельно розслідують, а зібрані дані використовують для навчання пілотів. За словами фахівців, тренажери останнього покоління дозволяють змоделювати майже будь-яку позаштатну ситуацію.

“Сучасні тренажери настільки реалістичні, що майже не відрізняються від кабіни справжнього літака”, — пояснює Ісмо Аалтонен, колишній головний авіаінспектор у Фінляндії. “Коли я починав кар’єру понад 40 років тому, такого не було”.

Крім технологій, безпеку забезпечує жорсткий міжнародний контроль. Авіакомпанії, які не дотримуються стандартів, можуть втратити право літати — включно з повною забороною на польоти в певні країни.

Тож навіть на тлі кількох нещодавніх катастроф, статистика показує: літаки залишаються значно безпечнішими за інші види транспорту.

За даними Міністерства транспорту США, понад 95% усіх смертей у транспортних аваріях у 2022 році сталися на автомобільних дорогах. Частка авіації — менше 1%.

Ще наочніше це видно, якщо порівняти кількість смертей на 100 мільйонів миль шляху:

  • авіаперельоти — 0,001 смерті

  • легкові автомобілі — 0,54 смерті

Такі цифри наводить Національна рада з безпеки США (NSC). У її звіті також зазначено: ймовірність загинути в авіакатастрофі настільки низька, що її практично неможливо виразити у відсотках.

Звичайно, ситуація залежить і від країни. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у 2021 році зафіксувала, що найвищі рівні смертності в ДТП спостерігаються в Гвінеї (37,4 на 100 000 осіб), Лівії (34,0) та Гаїті (31,3). Але навіть у країнах з високими стандартами безпеки на дорогах ризики автомобільних аварій у десятки разів перевищують авіаційні.

Таким чином, попри гучні заголовки, меми й відео в TikTok, літак залишається найбезпечнішим транспортом у світі. Страх перед авіаперельотами — зрозумілий, але не підкріплений реальними цифрами. А технології, контроль і досвід пілотів з кожним роком лише зміцнюють цю тенденцію.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie