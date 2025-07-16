Чому здається, що літаки падають частіше — і що за цим насправді стоїть

Авіакатастрофа в Індії. / © Associated Press

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Останнім часом соцмережі заполонили тривожні обговорення: авіаперельоти нібито стали небезпечнішими. Причина — низка гучних катастроф, що сталися за останні місяці.

Про це пише “BBC Україна”.

Серед них — падіння літака Jeju Air у Південній Кореї 29 грудня 2024 року, де загинули 179 людей, зіткнення пасажирського літака з військовим гвинтокрилом поблизу Вашингтона в січні 2025-го (67 жертв), аварія рейсу Air India в Ахмадабаді (260 загиблих із 261 на борту). А нещодавно 12-метровий літак розбився одразу після злету з аеропорту “Саутенд” під Лондоном — очевидці описували це як “вогняну кулю”.

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На тлі цих новин деякі пасажири дійсно стали сумніватися в безпеці польотів. Як повідомлялося в лютневому дослідженні Associated Press, медійне висвітлення аварій помітно вплинуло на впевненість американців у цивільній авіації.

Проте офіційна статистика малює іншу картину. За підрахунками BBC Verify, кількість авіаінцидентів у світі за останні два десятиліття стабільно зменшується. Це підтверджують як національні, так і міжнародні джерела.

У США Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) фіксує стале зниження інцидентів, попри зростання обсягів авіаперевезень. Так, у січні 2025 року сталося 52 зареєстрованих інциденти, у січні 2024-го — 58, а у 2023-му — 70.

Аналогічну тенденцію демонструє і Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO): з 2005 по 2023 рік кількість аварій на мільйон вильотів невпинно падала.

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До того ж ICAO має широке визначення аварійності — це не лише катастрофи з жертвами, а й серйозні пошкодження літака або зникнення рейсу.

Якщо ж дивитися на кількість загиблих, то загальна тенденція — також до зниження, хоча можливі разові сплески, зумовлені великими трагедіями.

Так сталося, наприклад, у 2014 році: спочатку зник рейс MH370 компанії Malaysian Airlines з 239 людьми на борту, а через кілька місяців інший літак тієї ж компанії — MH17 — був збитий російською ракетою над Донбасом. Загинули майже 300 осіб.

“Статистика смертей у таких випадках дуже нестабільна”, — пояснює Девід Шпігельхалтер, професор статистики Кембридзького університету. За його словами, випадкові катастрофи часто групуються у часі, створюючи ілюзію загальної небезпеки.

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Схожу думку висловлює Ісмо Аалтонен, колишній головний слідчий авіаційних пригод у Фінляндії: кілька інцидентів поспіль не означають, що авіація стала менш безпечною.

“Це різні випадки, і вони дуже складні для прогнозування”, — каже він.

Наприклад, у грудні 2024 року літак Азербайджанських авіаліній впав у Казахстані після влучання російської ракети.

Проте найбільше на тривожність пасажирів сьогодні впливають соцмережі, пояснює Марко Чан, колишній пілот і викладач університету Бакінгемширу.

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Меми, відео з катастроф та емоційні дописи створюють ілюзію “епідемії” падінь. У TikTok набуло популярності відео з фільму про Супермена, де герой рятує літак — із підписом, що натякає на погіршення авіабезпеки після зміни міністра транспорту США. Хоча офіційна статистика це не підтверджує.

Скандали навколо Boeing 737 Max — зокрема випадок у січні 2024 року, коли під час польоту в літака вилетіли двері — також підігріли занепокоєння. Це спричинило обвал акцій компанії та бойкот з боку частини пасажирів.

Проте навіть попри ці інциденти, загальна тенденція — зниження ризиків. Наступна частина статті пояснить, чому це відбувається: які нові технології, стандарти та системи безпеки зробили авіацію насправді надійнішою.

Чому літаки залишаються найбезпечнішим видом транспорту

Попри хвилювання у соцмережах, експерти наголошують: авіація досі є найбезпечнішим способом подорожей. І головна причина — у постійному аналізі та вдосконаленні.

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Усі серйозні інциденти в авіації ретельно розслідують, а зібрані дані використовують для навчання пілотів. За словами фахівців, тренажери останнього покоління дозволяють змоделювати майже будь-яку позаштатну ситуацію.

“Сучасні тренажери настільки реалістичні, що майже не відрізняються від кабіни справжнього літака”, — пояснює Ісмо Аалтонен, колишній головний авіаінспектор у Фінляндії. “Коли я починав кар’єру понад 40 років тому, такого не було”.

Крім технологій, безпеку забезпечує жорсткий міжнародний контроль. Авіакомпанії, які не дотримуються стандартів, можуть втратити право літати — включно з повною забороною на польоти в певні країни.

Тож навіть на тлі кількох нещодавніх катастроф, статистика показує: літаки залишаються значно безпечнішими за інші види транспорту.

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За даними Міністерства транспорту США, понад 95% усіх смертей у транспортних аваріях у 2022 році сталися на автомобільних дорогах. Частка авіації — менше 1%.

Ще наочніше це видно, якщо порівняти кількість смертей на 100 мільйонів миль шляху:

авіаперельоти — 0,001 смерті

легкові автомобілі — 0,54 смерті

Такі цифри наводить Національна рада з безпеки США (NSC). У її звіті також зазначено: ймовірність загинути в авіакатастрофі настільки низька, що її практично неможливо виразити у відсотках.

Звичайно, ситуація залежить і від країни. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у 2021 році зафіксувала, що найвищі рівні смертності в ДТП спостерігаються в Гвінеї (37,4 на 100 000 осіб), Лівії (34,0) та Гаїті (31,3). Але навіть у країнах з високими стандартами безпеки на дорогах ризики автомобільних аварій у десятки разів перевищують авіаційні.

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Таким чином, попри гучні заголовки, меми й відео в TikTok, літак залишається найбезпечнішим транспортом у світі. Страх перед авіаперельотами — зрозумілий, але не підкріплений реальними цифрами. А технології, контроль і досвід пілотів з кожним роком лише зміцнюють цю тенденцію.