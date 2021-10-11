Італія повністю вакцинувала 80% дорослого населення

В країні зафіксовано різке скорочення госпіталізацій.

В Італії повністю вакциновано від коронавірусу 80% населення, старшого за 12 років.

Про це заявив заявив ексдиректор Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Гвідо Расі, повідомляє Reuters.

"Це рівень, який, як показують розрахунки, корелює зі значним скороченням циркуляції вірусу і різким скороченням госпіталізацій", - зазначив він .

За його словами, скорочення числа госпіталізацій має велике значення для відновлення економіки Італії, а також допоможе Міністерству охорони здоров'я переорієнтувати увагу і на інші важливі речі в країні.

Загалом від початку пандемії в Італії було зафіксовано 4,7 млн ​​випадків зараження коронавірусом, серед яких 131 тисяча виявилася смертельною.

Нагадаємо:

Італія послаблює карантинні обмеження , які ввели через захворюваність на коронавірус. На стадіони, у кінотеатри, дискотеки і театри дозволено пропускати максимально припустиму кількість людей. Але за умови, що всі вони мають COVID-сертифікати, а також дотримуються дистанції та маскового режиму.

, які ввели через захворюваність на коронавірус. На стадіони, у кінотеатри, дискотеки і театри дозволено пропускати максимально припустиму кількість людей. Але за умови, що всі вони мають COVID-сертифікати, а також дотримуються дистанції та маскового режиму. Утім, від 15 жовтня Італія першою в Європі запроваджує обов'язкові "зелені перепустки" для усіх без винятку працівників .Документ має містити інформацію про вакцинацію, негативний тест на коронавірус або ж посвідку про те, що людина вже перехворіла. Усіх, хто не матиме COVID-сертифікату, відсторонять від роботи. А на тих, хто наважиться прийти на роботу без документа або ж підробити його, чекатимуть штрафи.

.Документ має містити інформацію про вакцинацію, негативний тест на коронавірус або ж посвідку про те, що людина вже перехворіла. Усіх, хто не матиме COVID-сертифікату, відсторонять від роботи. А на тих, хто наважиться прийти на роботу без документа або ж підробити його, чекатимуть штрафи. Чимало італійців протестують проти цього рішення. У Римі напередодні 10 тисяч людей зібралися на мітинг проти обов'язкової вакцинації. Акція завершилася сутичками із поліцією.

Новини світу: Італія послаблює карантинні обмеження

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