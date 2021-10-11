Италия полностью вакцинировала 80% взрослого населения

В стране зафиксировано резкое сокращение госпитализаций.

В Италии полностью вакцинированы от коронавируса 80% населения старше 12 лет.

Об этом заявил заявил экс-директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Гвидо Раси, сообщает Reuters.

"Это уровень, который, как показывают расчеты, коррелирует со значительным сокращением циркуляции вируса и резким сокращением госпитализаций", — отметил он.

По его словам, сокращение числа госпитализаций имеет большое значение для восстановления экономики Италии, а также поможет Министерству здравоохранения переориентировать внимание и на другие важные вещи в стране.

Всего с начала пандемии в Италии было зафиксировано 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, 131 тысяча оказалась смертельной.

Напомним:

Италия ослабляет карантин , который ввели из-за заболеваемости коронавирусом. На стадионы, в кинотеатры, дискотеки и театры разрешено пускать максимально допустимое количество людей. Но при условии, что все они имеют COVID-сертификаты, а также соблюдают дистанцию ​​и масочный режим.

, который ввели из-за заболеваемости коронавирусом. На стадионы, в кинотеатры, дискотеки и театры разрешено пускать максимально допустимое количество людей. Но при условии, что все они имеют COVID-сертификаты, а также соблюдают дистанцию ​​и масочный режим. Впрочем, с 15 октября Италия первой в Европе вводит обязательные "зеленые пропуска" для всех без исключения работников . В документе должна быть информация о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или же отметка о том, что человек уже переболел. Всех, у кого не будет COVID-сертификата, отстранят от работы. А тех, кто осмелится прийти на работу без документа или же подделать его, будут ждать штрафы.

. В документе должна быть информация о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или же отметка о том, что человек уже переболел. Всех, у кого не будет COVID-сертификата, отстранят от работы. А тех, кто осмелится прийти на работу без документа или же подделать его, будут ждать штрафы. Немало итальянцев протестуют против этого решения. В Риме накануне 10 тысяч человек собрались на митинг против обязательной вакцинации. Акция завершилась столкновениями с полицией.

Новости мира: Италия ослабляет карантинные ограничения

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