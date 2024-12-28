Катастрофа Azerbaijan Airlines: Зеленський висловив співчуття Алієву

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і висловив співчуття йому та азербайджанському народові у зв’язку з жахливою катастрофою рейсу J2-8243 "Азербайджанських авіаліній".

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

"Ми відзначили героїзм пілотів і всього екіпажу літака", – сказав він.

Також читайте Путін попросив вибачення у Алієва через інцидент з пасажирським літаком

Зеленський підкреслив, що ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі запитання про те, що сталося насправді.

"Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію. На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО", – наголосив він.

Президент пообіцяв, що Україна підтримає Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами, та закликав інші країни також надати допомогу.

"Крім того, ми домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що фото та відео з місця катастрофи пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній”, який 25 грудня впав на території Казахстану, красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію.

Читайте також: