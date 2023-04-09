Китаєць до смерті налякав понад 1000 курей: що він зробив

У Китаї посадили чоловіка, який до смерті налякав курей. Так він помстився своєму сусіду, який рік тому вирубав всі його дерева.

Про це йдеться у CNN.

Чоловіка на прізвище Гу, засудили до в’язниці після того, як суд визнав його винним у переляканні до смерті 1100 курей сусіда, з яким підсудний був "на ножах".

У суді округу Хеньян провінції Хунань у центральному Китаї стало відомо, що у відповідь Гу неодноразово прокрадався вночі на курячу ферму Чжуна.

Вночі Гу прокрався на ферму свого сусіда та ліхтариком налякав понад 500 курей — вони загинули в тисняві через паніку. Тоді поліція змусила його заплатити компенсацію у 436 доларів. Проте сусід не зупинився: він знову пробрався на ферму та вбив ще 640 курей. Суд зобов'язав Гу компенсувати сусіду 2 015 доларів за 1 100 курей. Також Гу присудили 6 місяців умовного увʼязнення з роком випробувального терміну.

Повідомляється також, що чоловіки посварилися після того, як сусід Чжун без дозволу вирубав дерева Гу у квітні 2022 року.

Тим часом в Австралії народилося курча з чотирма лапами. Фахівці повідомили про рідке генетичне захворювання у птаха. Це полімелія — вроджений дефект, через що виростає одна чи декілька зайвих кінцівок, що може уражати і людей.

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