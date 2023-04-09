Китаец до смерти испугал более 1000 кур: что он сделал

В Китае посадили мужчину, который до смерти испугал кур. Так он отомстил своему соседу, который год назад вырубил все его деревья.

Об этом говорится в CNN.

Мужчину по фамилии Гу, приговорили к тюрьме после того, как суд признал его виновным в перепуге до смерти 1100 кур соседа, с которым подсудимый был "на ножах".

В суде округа Хэнъян провинции Хунань в центральном Китае стало известно, что в ответ Гу неоднократно проникал ночью на куриную ферму Чжуна.

Ночью Гу проник на ферму своего соседа и фонариком напугал более 500 кур — они погибли в давке из-за паники. Тогда полиция заставила его заплатить компенсацию в 436 долларов. Однако сосед не остановился: он снова пробрался на ферму и убил еще 640 кур. Суд обязал Гу компенсировать соседу 2015 долларов за 1100 кур. Также Гу приговорили к 6 месяцам условного заключения с годом испытательного срока.

Сообщается также, что мужчины поссорились после того, как сосед Чжун без разрешения вырубил деревья Гу в апреле 2022 года.

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