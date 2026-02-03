ТСН у соціальних мережах

46
2 хв

Компанія «СТОІК» — переможець премії «Компанія року 2025»

ТОВ «Компанія «СТОІК» стала переможцем премії Всеукраїнського галузево-аналітичного центру — «Компанія року 2025» — у категорії «Надійні та інвестиційно привабливі компанії України 2025» за результатами комплексного дослідження діяльності у сфері допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

Компанія «СТОІК» — переможець премії «Компанія року 2025»

«Для нас це визнання — підтвердження правильно обраного шляху. Ми працюємо над тим, щоб клініки ДРТ в Україні мали можливість використовувати перевірені, якісні та сертифіковані витратні матеріали незалежно від зовнішніх обставин. Наша мета — розвиток ринку та підтримка фахівців, які щодня працюють над створенням нового життя», — зазначають у компанії.

Про компанію «СТОІК»

«СТОІК» — українська компанія, що з 2005 року спеціалізується на дистрибуції високоякісного медичного обладнання та витратних матеріалів для потреб ДРТ.

Офіційний сайт: stoik.com.ua

Компанія є офіційним представником в Україні провідних світових виробників у сфері ДРТ, зокрема:

  • COOK Medical (США, Австралія, ЄС)

  • Gynotec (Нідерланди)

  • Oosafe (Данія)

Експертна оцінка відзначила стабільність роботи компанії, системний розвиток та внесок у формування якісного ринку ДРТ в Україні. Особливу увагу було приділено здатності компанії адаптуватися до викликів сьогодення, зберігаючи високі стандарти сервісу та професійний підхід до співпраці з клініками.

Попри складну економічну та безпекову ситуацію в країні, у 2025 році компанії «СТОІК» вдалося не лише забезпечити безперебійну роботу, а й збільшити обсяги продажів, що свідчить про довіру з боку ринку та ефективність обраної стратегії розвитку.

Компанія «СТОІК» послідовно впроваджує комплексні професійні рішення для ембріологічних лабораторій, розширює портфель продуктів і продовжує пошук інноваційних підходів, спрямованих на підвищення якості програм ЕКЗ в Україні.

ТОВ «Компанія «СТОІК» залишається надійним партнером для клінік ДРТ в Україні, поєднуючи міжнародний досвід, глибоке розуміння потреб ринку та довгострокове бачення розвитку галузі навіть у найскладніші часи.

46
