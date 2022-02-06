Єлизавета ІІ хоче, щоб дружині принца Чарльза Каміллі надали титул королеви

На переконання Єлизавети ІІ, герцогиня Корнуолська має отримати титул королеви, коли принц Чарльз зійде на престол.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ закликає надати дружині спадкоємця престолу принца Уельського Чарльза герцогині Корнуолській Каміллі титул королеви-консорта.

Відповідну заяву монархиня зробила в суботу, 5 лютого, з нагоди 70-річчя свого правління.

"Коли згодом мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі таку ж підтримку, як і мені, - підкреслила вона. - Я щиро бажаю, щоб коли цей час прийде, Камілла була відома як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу".

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Як пише ВВС із посиланням на представника резиденцію Кларенс-хаус, принц Уельський і герцогиня Корнуольська були "зворушені" відповідною заявою.

Підтримка британської королеви означає, що будь-яка перешкода для того, щоб Камілла стала королевою, малоймовірна, тож після переходу влади герцогиня Корнуолська отримає титул королеви і зможе виконувати повноцінну королівську роль поряд із Чарльзом.

Чарльз та Камілла одружилися у 2005 році. Раніше принц Уельський був одружений з принцесою Діаною, але подружжя розлучилося в 1996 році, за рік до того, як вона загинула в автокатастрофі в Парижі.

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