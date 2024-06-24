Кривава бійня в російському Дагестані: у Путіна здивували заявою

У Кремлі заявили, що не мають побоювань через жахливі події в Дагестані.
Очільник Кремля Володимир Путін не виступатиме зі зверненням після кривавої бійні у Дагестані.
Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков, передає російська служба BBC News.
За його словами, російське суспільство "абсолютно консолідоване".
"Ні. Зараз інша Росія. Суспільство абсолютно консолідоване. І подібні злочинні терористичні прояви, як учора, вони не підтримуються суспільством. Ні в Росії, ні в Дагестані", - сказав Пєсков.
На запитання, чи немає в Кремлі побоювань через події в Дагестані, прихвостень Путіна відповів ствердно: "Ні".
Нагадаємо, напередодні у російському Дагестані прокотилася серія терактів. Зокрема, невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інциденти сталися у місті Дербент та в столиці Дагестану Махачкалі приблизно о 18 годині. Все, що про це відомо - читайте ТУТ.
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