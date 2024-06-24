Боррель здивував заявою про заморожені активи РФ

Наступного тижня ЄС виділить на підтримку Україні першу частину із 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня ЄС виділить на підтримку Україні першу частину із 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ.

Про це він сказав перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, передає “Європейська правда”.

За його словами, ЄС має шукати спосіб використання заморожених російських активів, уникаючи будь-яких блокувань з боку країн-членів.

“І в нас є юридична процедура, що дозволяє уникнути будь-яких блокувань. Перший транш грошей надійде наступного тижня, у липні. Другий — на декілька тижнів пізніше”, — зазначив Боррель, уточнивши, що наступного тижня на підтримку Україні виділять першу частину з 2,5 млрд євро.

Топдипломат ЄС вказав, що нещодавній Саміт миру у Швейцарії, “відкрив дипломатичний шлях” до закінчення війни, але Путін відповів тим, що “мандрує скрізь, де може отримати зброю”.

“Ми маємо збільшити нашу підтримку України. Україні потрібна підтримка зараз”, — резюмував Боррель.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що посилення допомоги Україні з боку союзників значно наблизить закінчення російської агресії.

Естонія - перша! Російські заморожені активи підуть на користь України!

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