Ракетний обстріл Одеси: стали відомі наслідки (фото)

Російські окупанти зранку, 24 червня, завдали ракетного удару по Одесі. Удар прийовся по цивільній інфраструктурі.

Про наслідки повідомили у прокуратурі.

"Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів, їх госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено складські приміщення торгівельної мережі, а також житлові будинки та автомобілі, що знаходились поруч", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо:

Окупанти випустили по Одесі дві крилатих ракети. Ймовірно, це були "Іскандер-К". Одну з них вдалось збити, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними обласної військової адміністрації, відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років.

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