Дмитро Медведєв виступив із черговими погрозами на адресу України та Заходу

Реклама

Заступник голови Ради безпеки держави-агресорки Росії Дмитро Медведєв вкотре зробив низку агресивних заяв щодо України та Заходу. Посилаючись на висловлювання Дональда Трампа, він заявив, що, мовляв, відповідальність за війну в Україні несуть самі США, країни ЄС та Київ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Трамп, по суті, визнав, що відповідальність за конфлікт в Україні лежить на США, Європі та Києві», — зазначив Медведєв. Він також вчергове вдався до залякувань західних країн, заявивши, що в умовах «західного принципу світ через силу» відповіддю Росії може бути лише «світ через страх», оскільки страх поки що працює.

Реклама

Політик вкотре повторив тези про те, що російська так звана «спецоперація має завершитися перемогою РФ», а «київський режим має бути знищений». За його словами, лише в такому разі буде досягнуто «мир на умовах Росії».

При цьому Медведєв назвав "маренням" твердження, що Росія може напасти на Європу.

На закінчення представник злочинного російсбкого режиму висловив впевненість, що незабаром у Росії з'явиться свято, присвячене перемозі у СВО.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв анунсував знищення людства. Він заявив, що удари західними ракетами вглиб РФ можна буде кваліфікувати як напад країн НАТО на неї. З огляду на це, Москва буцімто матиме повне право завдати удар у відповідь.