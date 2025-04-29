Їй було 14: Крісті Брінклі показала фото, зроблене 57 років тому

Крісті Брінклі / © Getty Images

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71-річна акторка та модель Крісті Брінклі — зірка 80-х та 90-х років — поділилася у своєму Instagram фотографією, яка була зроблена, коли їй було лише 14 років. На фото вона у темному пальті та джинсах сидить на бетонних сходах. Волосся дівчини розпущене, а на голові великі сонцезахисні окуляри.

© Instagram Кристи Бринкли

«Травень 1968 року. Мені щойно виповнилося 14 років. «Hey Jude» стала моєю новою улюбленою піснею, і я ніколи б не подумала, що колись напишу мемуари!» — каже підпис під фото. Брінклі анонсує вихід своєї книги Uptown Girl, яка виходить сьогодні, 29 квітня. Це відверті мемуари, на 416 сторінках із більш ніж 100 фотографіями Крісті вперше докладно розповідає про своє життя, кар’єру та особисті випробування — фізичне насильство з боку батька, чотири шлюби та виховання трьох дітей.

Зазначимо, стрімкий зліт кар’єри Крісті Брінклі розпочався 1974 року, коли її помітили у Парижі. З того часу вона з’явилася на сотнях обкладинок журналів і стала іконою американської моди. Крім модельної кар’єри зірка захоплюється живописом та ілюстрацією.

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© Instagram Кристи Бринкли

Раніше, нагадаємо, 71-річна Крісті Брінклі потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, де вона відвідала інтерв’ю. Зірка вибрала яскравий костюм червоного кольору, який включав жакет та прямі штани. Також на ній був червоний топ із круглим декольте та туфлі-човники.

© Getty Images