Шоу-бізнес
47
1 хв

У прозорій спідниці і з пір’ям павича замість бюстгальтера: реперка сміливим луком привернула увагу

27-річна Doechii обожнює епатувати публіку своїми образами.

Аліна Онопа
Doechii / © Associated Press

У Беверлі-Гіллз відбулася щорічна церемонія вручення премії The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards. Захід відвідало чимало зіркових красунь, серед яких була американська реперка Doechii.

Зірка привернула увагу своїм оригінальним вбранням. На ній був сміливий ансамбль від лондонського бренду Dilara Fındıkoğlu. Він складався з прозорої спідниці з низьким посадженням і драпуванням, оздобленої бісером, та екстравагантного топа з пір’я павича, який прикривав її шию та груди. У цьому луку Doechii похизувалася пласким животом.

Аутфіт реперка доповнила коричневими босоніжками на шпильках, гладкою зачіскою, макіяжем із акцентом на очах, сережками-цвяшками і браслетами.

Нагадаємо, Doechii на премію Billboard Women in Music Awards в Інглвуді одягла вінтажну напівпрозору чорну сукня з колекції осінь-зима 2014 бренду Donna Karan New York, під якою не було бюстгальтера.

