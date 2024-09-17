Meta перекрила російським пропагандистам "джерело впливу" в Мережі

Компанія заборонила російській медіагрупі Russia Today користуватися додатками Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads через "діяльність, пов'язану з іноземним втручанням".

Компанія Meta, якій належать платформи Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads, у понеділок, 16 вересня, заборонила користуватись своїми додатками пропагандистській медіагрупі Russia Today та іншим російським державним ЗМІ по всьому світу. У Компанії заявили, що ці ЗМІ використовували обманні способи для проведення таємних операцій впливу в Інтернеті.

Про це пише Reuters.

Блокування акаунтів російських пропагандистських ЗМІ, що зазнала різкої критики з боку Кремля, знаменує собою різке посилення заходів з боку найбільшої у світі соціальної мережі після багатьох років більш обмежених заходів, таких як заборона розміщення реклами на їх сторінках та обмеження охоплення їх публікацій.

До блокування акаунтів у RT було понад 7,2 млн підписників на Facebook та понад 1 млн аудиторії в Instagram.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у вівторок, що Meta "дискредитує себе цими діями".

"Подібні вибіркові дії щодо російських ЗМІ є неприйнятними. Це ускладнює перспективи нормалізації наших відносин із компанією", – додав він.

У 2022 році у РФ визнали Meta "екстремістською" організацією та заблокували Instagram та Facebook на знак протесту проти змін у політиці Meta щодо розпалювання ненависті, покликаних дозволити користувачам виплеснути свій гнів із приводу вторгнення Росії в Україну.

Росія також критикувала попередні спроби Meta обмежити доступ до російських ЗМІ і кілька разів штрафувала компанію за те, що вона не видаляла контент, який російська цензура вважала неприйнятним.

Білий дім відмовився коментувати дії Meta, вжиті після того, як Сполучені Штати висунули звинувачення у відмиванні грошей проти двох співробітників RT. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що країни повинні ставитись до діяльності RT так само, як до таємних розвідувальних операцій.

Нагадаємо, Білий дім оголосив жорстку протидію російським кампаніям впливу. Зокрема, висунуто кримінальні звинувачення двом громадянам РФ, запроваджено санкції щодо десяти фізичних та юридичних осіб, а також накладено арешт на 32 інтернет-домени.

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