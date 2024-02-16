“Мультики Путіна”: наскільки небезпечною є зброя Росії у космосі — експерт

Росія проводить дослідження з можливості розмістити в космосі зброю масового знищення ще від 2010 року.

Проєкт розміщення потужної зброї в космосі, яким багато років займаються в Росії, є черговими “мультиками Путіна”, якими російські військові конструктори потішають самолюбство господаря Кремля, не досягаючи при цьому значних успіхів.

Таку думку висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу “Еспресо”

"Усі ті “мультики Путіна”, які він показував у 2018 році, залишились [нереалізованими]. Навіть ті ж специфічні проєкти "Буревісник" та "Посейдон". Ці ракети хоча б змогли полетіти в дослідних зразках. Все інше, зокрема те, через що сполошились у Білому домі й Конгресі, заявивши, що в росіян є протисупутникові можливості з ядерним реактором, існує лише на папері та в головах пропагандистів", - пояснив експерт.

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За його словами, Росія проводить дослідження з можливості розмістити в космосі зброю масового знищення ще від 2010 року, але без особливих успіхів. Тому він вважає дивним той переполох, який почався в США.

"На щастя, сьогодні не доводиться говорити, що росіяни змогли вигадати якусь потужну зброю, яка буде працювати в космосі", - підсумував Іван Киричевський.

Нагадаємо, влада США заявила про секретну "загрозу національній безпеці". За даними ЗМІ, йдеться про ймовірні плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі.

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