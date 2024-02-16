"Мультики Путина": насколько опасно оружие России в космосе — эксперт

Россия проводит исследования по возможности разместить в космосе оружие массового поражения еще с 2010 года.

Проект размещения мощного оружия в космосе, которым многие годы занимаются в России, являются очередными "мультиками Путина", которыми российские военные конструкторы радуют самолюбие хозяина Кремля, не достигая при этом значительных успехов.

Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Еспресо"

"Все те "мультики Путина", которые он показывал в 2018 году, остались [нереализованными]. Даже те же специфические проекты "Буревестник" и "Посейдон". Эти ракеты хотя бы смогли полететь в опытных образцах. Все остальное, в частности то, через что испугались в Белом доме и Конгрессе, заявив, что у россиян есть противоспутниковые возможности с ядерным реактором, существует только на бумаге и в головах пропагандистов", — пояснил эксперт.

Также читайте Подрывает стратегическую стабильность: глава Пентагона прокомментировал испытания РФ противоспутникового оружия

По его словам, Россия проводит исследования по возможности разместить в космосе оружие массового поражения еще с 2010 года, но без особых успехов. Поэтому он считает странным тот переполох, начавшийся в США.

"К счастью, сегодня не приходится говорить, что россияне смогли придумать какое-нибудь мощное оружие, которое будет работать в космосе", — подытожил Иван Киричевский.

Напомним, власти США заявили о секретной "угрозе национальной безопасности". По данным СМИ, речь идет о предполагаемых планах России разместить ядерное оружие в космосе.

Читайте также: