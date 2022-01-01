На дослідницькій станції в Антарктиді стався спалах коронавірусу

На дослідницькій станції в Антарктиді стався спалах коронавірусу

Полярники хворіють у легкій формі коронавірусу.

В Антарктиді на бельгійській науково-дослідницькій станції стався спалах COVID-19. Фахівці вважають, що його міг спровокувати небезпечний штам "Омікрон".

Також читайте Найкращий тренер світу пропустить надважливий матч АПЛ через коронавірус

Про це повідомляє BBC News.

На антарктичній станції "Принцеса Єлизавета" коронавірусом заразилось 16 з 25 працівників. Керівник Міжнародного полярного фонду Джозеф Чик запевнив, що полярники хворіють у легкій формі. Він додав, що хворим пропонували покинути Антарктиду, проте вони відмовились.

Як зазначається, перший позитивний тест на коронавірус в полярників зафіксували через тиждень після їхнього прибуття на дослідницьку станцію, 14 грудня. Усі працівники станції були вакцинованими, а один із них навіть отримав бустерну дозу.

У Бельгії вважають, що спалах коронавірусу міг спровокувати штам "Омікрон".

Читайте також: