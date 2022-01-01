На дослідницькій станції в Антарктиді стався спалах коронавірусу

Полярники хворіють у легкій формі коронавірусу.
В Антарктиді на бельгійській науково-дослідницькій станції стався спалах COVID-19. Фахівці вважають, що його міг спровокувати небезпечний штам "Омікрон".
Про це повідомляє BBC News.
На антарктичній станції "Принцеса Єлизавета" коронавірусом заразилось 16 з 25 працівників. Керівник Міжнародного полярного фонду Джозеф Чик запевнив, що полярники хворіють у легкій формі. Він додав, що хворим пропонували покинути Антарктиду, проте вони відмовились.
Як зазначається, перший позитивний тест на коронавірус в полярників зафіксували через тиждень після їхнього прибуття на дослідницьку станцію, 14 грудня. Усі працівники станції були вакцинованими, а один із них навіть отримав бустерну дозу.
У Бельгії вважають, що спалах коронавірусу міг спровокувати штам "Омікрон".
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