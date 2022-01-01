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На исследовательской станции в Антарктиде произошла вспышка коронавируса

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На исследовательской станции в Антарктиде произошла вспышка коронавируса

1 декабря – День Антарктиды / Pexels

Полярники болеют в легкой форме коронавируса.

В Антарктиде на бельгийской научно-исследовательской станции произошла вспышка COVID-19. Специалисты считают, что ето мог спровоцировать опасный штамм "Омикрон".

Об этом сообщает BBC News.

На антарктической станции "Принцесса Елизавета" коронавирусом заразилось 16 из 25 человек. Руководитель Международного полярного фонда Джозеф Чик заверил, что полярники болеют в легкой форме. Он добавил, что больным предлагали покинуть Антарктиду, однако те отказались.

Как отмечается, первый положительный тест на коронавирус у полярников был зафиксирован через неделю после их прибытия на исследовательскую станцию, 14 декабря. Все работники станции были вакцинированы, а один из них даже получил бустерную дозу.

В Бельгии считают, что вспышку коронавируса мог спровоцировать штамм "Омикрон".

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