На исследовательской станции в Антарктиде произошла вспышка коронавируса

Полярники болеют в легкой форме коронавируса.
В Антарктиде на бельгийской научно-исследовательской станции произошла вспышка COVID-19. Специалисты считают, что ето мог спровоцировать опасный штамм "Омикрон".
Об этом сообщает BBC News.
На антарктической станции "Принцесса Елизавета" коронавирусом заразилось 16 из 25 человек. Руководитель Международного полярного фонда Джозеф Чик заверил, что полярники болеют в легкой форме. Он добавил, что больным предлагали покинуть Антарктиду, однако те отказались.
Как отмечается, первый положительный тест на коронавирус у полярников был зафиксирован через неделю после их прибытия на исследовательскую станцию, 14 декабря. Все работники станции были вакцинированы, а один из них даже получил бустерную дозу.
В Бельгии считают, что вспышку коронавируса мог спровоцировать штамм "Омикрон".
Читайте также:
- Ученые НАН спрогнозировали COVID-ситуацию в начале 2022 года в Украине
- Женщина на борту самолета получила положительный тест на коронавирус и самоизолировалась в туалете
- В ЮАР уверяют, что пик заболеваемости "Омикроном" пошел на спад: подробности