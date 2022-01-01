На исследовательской станции в Антарктиде произошла вспышка коронавируса

Полярники болеют в легкой форме коронавируса.

В Антарктиде на бельгийской научно-исследовательской станции произошла вспышка COVID-19. Специалисты считают, что ето мог спровоцировать опасный штамм "Омикрон".

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Об этом сообщает BBC News.

На антарктической станции "Принцесса Елизавета" коронавирусом заразилось 16 из 25 человек. Руководитель Международного полярного фонда Джозеф Чик заверил, что полярники болеют в легкой форме. Он добавил, что больным предлагали покинуть Антарктиду, однако те отказались.

Как отмечается, первый положительный тест на коронавирус у полярников был зафиксирован через неделю после их прибытия на исследовательскую станцию, 14 декабря. Все работники станции были вакцинированы, а один из них даже получил бустерную дозу.

В Бельгии считают, что вспышку коронавируса мог спровоцировать штамм "Омикрон".

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