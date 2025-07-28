Нацисти під час Другої світової викрали еротичну римську мозаїку: що вони з нею робили (фото)

Еротична римська мозаїка / © Associated Press

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Цікава частина вкраденої історії нарешті повернулася до Італії через десятиліття після її зникнення.

За даними Археологічного парку Помпеї, національні органи влади та військові чиновники протягом останніх двох років працювали над репатріацією еротичної мозаїки з травертину, що має давньоримське походження. Хоча точні терміни залишаються незрозумілими, її первинна крадіжка пов’язана з нацистським капітаном, призначеним до військового ланцюга постачання Італії під час Другої світової війни.

Мозаїка площею приблизно два квадратних фути, за оцінками, походить з періоду між 100 роком до н. е. і 100 роком н. е. і зображує двох напівоголених коханців — чоловіка без сорочки, що лежить на дивані або ліжку, і жінку з оголеними сідницями, яка стоїть спиною до глядача. Такі декоративні сцени часто встановлювали на підлозі спалень римських будинків і вілл.

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«Це момент, коли тема домашнього кохання стає предметом мистецтва», — пояснив директор парку Габріель Цухтрігель у спільно написаній супровідній статті, про яку вперше повідомила Associated Press.

«Якщо в елліністичний період, з IV до I століття до н. е., прославлялася пристрасть міфологічних і героїчних постатей, то тепер ми бачимо нову тему», — наголосив він.

Деякі деталі мозаїки, такі як особистість її попереднього власника та капітана Вермахту, не були оприлюднені під час церемонії її презентації 15 липня.

Чиновники знають, що злодій подарував артефакт одержувачу в якийсь момент під час війни. Після смерті власника його спадкоємці зв’язалися з підрозділом карабінерів у Римі, який займається захистом культурної спадщини, щоб домовитися про повернення артефакту. У вересні 2023 року влада підтвердила його автентичність, а потім почала організовувати його репатріацію до Італії.

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Еротична римська мозаїка / © Associated Press

Після подальшої співпраці з дослідниками Археологічного парку Помпеї експерти тепер вважають, що твір мистецтва, ймовірно, походить з регіону поблизу Везувію. Руйнування, що сталися після знаменитого виверження вулкана 79 року н. е., добре задокументовані на багатьох археологічних пам’ятках у Помпеї, Геркуланумі та інших місцях. Останніми роками серед знахідок були вітрифікована речовина людського мозку, ДНК жертв, а також тексти, приховані всередині обвуглених сувоїв.

Еротична римська мозаїка / © Associated Press

Цухтрігель застеріг, що експерти навряд чи зможуть визначити точне походження мозаїки. Проте археологи мають намір провести додаткові дослідження та археометричні аналізи в надії дізнатися більше про цей твір.

«Кожен повернений викрадений артефакт — це рана, яка загоюється, — зазначив Цухтрігель. — Рана полягає не стільки в матеріальній цінності твору, скільки в його історичній цінності, яка серйозно порушується незаконним обігом антикваріату».

Нагадаємо, одяг Олександра Македонського знайшли за кілька тисячоліть у стародавньому похованні. Нові археологічні дослідження виявили шматок тканини з «фізичним описом, що точно відповідає» туніці, яку носив завойовник.

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