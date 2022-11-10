Найбільший джекпот в історії США: чоловік зірвав понад 2 млрд доларів

У США мешканець штату Каліфорнія виграв рекордний джекпот у лотереї Powerball — $2,04 мільярда. Це найбільший в історії країни лотерейний приз.

Про це повідомляє Forbes.

Виграшний квиток продали у сервісному центрі округу Лос-Анджелес в Альтадені. CNBC пише, що виграшний квиток придбав чоловік на імʼя Джозеф Чахаєд. Він збирається розділити виграш зі своєю родиною.

"Мій син чекає на дитину за два місяці, тому ми раді, що можемо влаштувати гарне свято на честь іще однієї дитини", — розповів чоловік.

Переможець забере додому меншу суму після вирахування всіх податків. Скільки саме — невідомо, але лотерейний приз оподатковується федеральним прибутковим податком у розмірі 37% від виграшу.

В історії загальноєвропейської лотереї Euromillions найбільший виграш припав на 19 липня 2022 року і склав понад 232 млн доларів США.

Раніше стало відомо, що у Китаї чоловік виграв у лотерею 30 мільйонів доларів і не розповідав про це своїй родині. Чоловік приховав від рідних свій виграш, оскільки переконаний, що через великі гроші вони стануть ледачими.

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