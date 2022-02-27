Норвегія виводить фінансові активи з Росії

Суверенний фонд Норвегії виведе всі активи з РФ.

Найбільший у світі суверенний фонд Норвегії, який володіє активами на 1,3 трильйона доларів, продасть свої російські активи після вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє Reuters.

Російські активи фонду, до яких входять акції близько 47 компаній, а також держоблігації, на кінець 2021 року становили 25 мільярдів норвезьких крон ($2,83 млрд).

"Ми вирішили заморозити інвестиції фонду (в Росії – ЕП) і почали процес їхнього розпродажу", – зазначив прем’єр.

За даними Norges Bank Investment, наприкінці 2020 року, коли фонд востаннє дав розбивку своїх російських активів, він володів держоблігаціями на суму 6,7 мільярда крон і акціями на суму 23,3 мільярда крон.

На кінець 2020 року найбільша частка була в Сбєрбанку, де він володів 0,83% банку – фонд був четвертим за величиною акціонером, згідно даних Refinitiv Eikon.

Другий і третій найбільші пакети акцій на кінець 2020 року були в енергетичних компаніях "Газпром" і "Лукойл".

Нагадаємо, Євросоюз повністю закриває небо для російської авіації - офіційно.

Читайте також: