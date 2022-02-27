Норвегія виводить фінансові активи з Росії

Суверенний фонд Норвегії виведе всі активи з РФ.
Найбільший у світі суверенний фонд Норвегії, який володіє активами на 1,3 трильйона доларів, продасть свої російські активи після вторгнення Росії в Україну.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє Reuters.
Російські активи фонду, до яких входять акції близько 47 компаній, а також держоблігації, на кінець 2021 року становили 25 мільярдів норвезьких крон ($2,83 млрд).
"Ми вирішили заморозити інвестиції фонду (в Росії – ЕП) і почали процес їхнього розпродажу", – зазначив прем’єр.
За даними Norges Bank Investment, наприкінці 2020 року, коли фонд востаннє дав розбивку своїх російських активів, він володів держоблігаціями на суму 6,7 мільярда крон і акціями на суму 23,3 мільярда крон.
На кінець 2020 року найбільша частка була в Сбєрбанку, де він володів 0,83% банку – фонд був четвертим за величиною акціонером, згідно даних Refinitiv Eikon.
Другий і третій найбільші пакети акцій на кінець 2020 року були в енергетичних компаніях "Газпром" і "Лукойл".
Нагадаємо, Євросоюз повністю закриває небо для російської авіації - офіційно.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - 706
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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