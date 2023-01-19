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Очільник МЗС Ірану приголомшив несподіваною заявою про "нові території" РФ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан заявив, що його країна не визнає входження до складу Росії тимчасово окупованого Криму, а також відділення від України Донецької та  Луганської областей.

Заяву міністра наводить турецьке агентство TRT World.

"Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та Москви ми не визнали відділення Криму… Луганської та Донецької областей від України…",  - сказав. Хосейн Амір Абдоллахіан. 

Очільник зовнішньополітичного відомства Ірану наголосив, що його країна сповідує послідовний принципі у зовнішній політиці.

“Коли ми говоримо, що конфлікт в Україні — це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємось”, — дещо туманно пояснив він.

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Дата публікації
Перегляди
808
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