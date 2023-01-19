Очільник МЗС Ірану приголомшив несподіваною заявою про "нові території" РФ

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан заявив, що його країна не визнає входження до складу Росії тимчасово окупованого Криму, а також відділення від України Донецької та Луганської областей.

Заяву міністра наводить турецьке агентство TRT World.

"Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та Москви ми не визнали відділення Криму… Луганської та Донецької областей від України…", - сказав. Хосейн Амір Абдоллахіан.

Очільник зовнішньополітичного відомства Ірану наголосив, що його країна сповідує послідовний принципі у зовнішній політиці.

“Коли ми говоримо, що конфлікт в Україні — це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємось”, — дещо туманно пояснив він.