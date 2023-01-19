На Дніпропетровщині повернули відключення світла за графіками

Ліміт дозволяє це зробити.
Від четверга, 19 січня, Дніпропетровська область повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.
Про це повідомили в ДТЕК.
Зазначається, що на день в області встановлені обмеження на рівні 1174,89 МВТ. На ніч - 1144,67. Ця кількість - 53,4% від потреби електроенергії в регіоні за температури повітря.
Ліміту буде достатньо для застосування графіків стабілізаційних відключень до 24:00, наголошують у ДТЕК.
Дізнатися графіки відключення світла можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.
Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що споживання електроенергії 19 січня через потепління прогнозується дещо меншим, ніж 18 січня. Втім, дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік.
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