На Дніпропетровщині повернули відключення світла за графіками

Від четверга, 19 січня, Дніпропетровська область повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що на день в області встановлені обмеження на рівні 1174,89 МВТ. На ніч - 1144,67. Ця кількість - 53,4% від потреби електроенергії в регіоні за температури повітря.

Ліміту буде достатньо для застосування графіків стабілізаційних відключень до 24:00, наголошують у ДТЕК.

Дізнатися графіки відключення світла можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що споживання електроенергії 19 січня через потепління прогнозується дещо меншим, ніж 18 січня. Втім, дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік.

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