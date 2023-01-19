Глава МИД Ирана ошеломил неожиданным заявлением о "новых территориях" РФ

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не признает вхождение в состав России временно оккупированного Крыма, а также отделения от Украины Донецкой и Луганской областей.

Заявление министра приводит турецкое агентство TRT World.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма... Луганской и Донецкой областей от Украины..." — сказал. Хосейн Амир Абдоллахиан.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана подчеркнул, что его страна исповедует "последовательный принцип во внешней политике".

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"Когда мы говорим, что конфликт в Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который мы полагаемся", — несколько туманно объяснил он.

Напомним, США не исключают, что Иран может понести ответственность за помощь России в ее войне против Украины, поскольку поставляет оружие, используемое для ударов по инфраструктуре.

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