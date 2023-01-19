Глава МИД Ирана ошеломил неожиданным заявлением о "новых территориях" РФ

Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не признает вхождение в состав России временно оккупированного Крыма, а также отделения от Украины Донецкой и Луганской областей.
Заявление министра приводит турецкое агентство TRT World.
"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма... Луганской и Донецкой областей от Украины..." — сказал. Хосейн Амир Абдоллахиан.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана подчеркнул, что его страна исповедует "последовательный принцип во внешней политике".
"Когда мы говорим, что конфликт в Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который мы полагаемся", — несколько туманно объяснил он.
Напомним, США не исключают, что Иран может понести ответственность за помощь России в ее войне против Украины, поскольку поставляет оружие, используемое для ударов по инфраструктуре.
Читайте также: