Одна з країн виділить 213 млн доларів на ініціативу ППО для України

Бельгія виділить для України 200 мільйонів євро на ініціативу протиповітряної оборони під керівництвом Німеччини, а також поставить ракети.

Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, повідомляє телеканал RTBF.

Вона наголосила, що Україна відчуває нестачу систем протиповітряної оборони на тлі зростання нападів Росії. Зокрема, на енергетичну інфраструктуру. Саме тому Брюссель надасть Україні додаткові ракети з власних військових запасів для систем ППО. Дедондер не уточнила кількість і тип озброєння, яке відправлять до Києва.

"Наше повідомлення завжди те саме: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення та поступиться незаконно окупованими територіями, конфлікт припиниться. Ми ніколи не зупинимось, щоб повторити нашу вимогу щодо припинення бойових дій і повернення до політико-дипломатичного діалогу", - наголосила Дедондер.

Як повідомлялося, у Бельгії анонсували передавання Україні літаків F-16 вже 2024 року, але точних термінів не назвали. Брюссель наголошує, що обороноздатність країни жодним чином не постраждає від передавання Україні винищувачів.

Читайте також: