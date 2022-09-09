Освіта під час війни: як записати дитину до школи у Польщі

Шкільна освіта у Польщі обов’язкова для дітей віком від 7 до 18 років. Іноземці мають право навчатися на таких самих умовах, як і поляки.

Через повномасштабне вторгнення Росії навчальний рік для багатьох українських дітей розпочався не вдома. Вони були змушені піти до шкіл у тих країнах, куди виїхали з родинами. Найбільше українців прийняла Польща, де шкільна освіта є обов'язковою для всіх дітей незалежно від громадянства.

Яка система освіти у сусідній країни, яка прихистила найбільше біженців з України, як записати дитину до польської школи – у спільному з ЮНІСЕФ матеріалі розповідає ТСН.ua.

Як влаштована шкільна освіта у Польщі

Шкільна освіта у Польщі є обов'язковою для всіх дітей віком від 7 до 18 років, зокрема й іноземців з будь-яким статусом. У державних навчальних закладах вона є також і безкоштовною. Загалом шкільна освіта в Польщі схожа на українську, але має свої особливості та етапи.

Так, навчання у школі у Польщі триває 8 років. Під час першого етапу початкової школи (1–3 класи) немає чіткого поділу на предмети, а більшість уроків проводить один учитель – класний керівник. Від першого класу дітям викладають іноземну мову – і зазвичай це англійська.

Другий етап початкової школи в Польщі – це навчання у 4–8 класі. Діти вивчають такі предмети: польська мова, історія, суспільствознавство, природознавство, іноземна мова, математика, інформатика, технічні заняття (уроки праці), музика, малювання, релігія або етика. До того ж у школах часто є друга іноземна мова. Предмети ведуть окремі викладачі, а за групою учнів закріплюється класний керівник.

Наприкінці восьмого року навчання учні складають іспити за такими предметами: польська мова, математика і сучасна іноземна мова. Під час них учням-іноземцям можуть надати допомогу – додатковий час або доступ до двомовного словника.

Шкільне свідоцтво видається після закінчення кожного навчального року, а свідоцтво про закінчення початкової школи – після восьмого класу.

Далі у Польщі йде середня освіта. Навчання в середній школі – це етап здобуття середньої освіти. Після її успішного завершення дитина може вступити до закладу вищої освіти (ЗВО). Крім того, у Польщі є кілька видів середніх шкіл:

Загальноосвітній ліцей (LO): освітній заклад, де кожен клас вирізняється своєю спеціалізацією, а навчання триває чотири роки.

Ліцей пластичний (художня школа): призначений для дітей, які зацікавлені в загальній освіті й одночасно прагнуть отримати професійні художні навички. Навчання триває п'ять років.

Технікум (T): навчальний заклад, який дає змогу протягом п'яти років отримати середню освіту одночасно з професійними навичками.

Галузева школа I рівня (SB I): заклад дає можливість отримати кваліфікацію в обраній професії, навчання в ньому триває триває три роки. Після нього можна перейти до галузевої школи II рівня (SB II), в якій можна доповнити професійну освіту протягом двох років.

Під кінець навчання в середній школі всі випускники середніх шкіл і технікумів мають скласти загальнодержавний іспит на атестат зрілості (matura). Він не є обов'язковим, проте, якщо дитина хоче продовжити навчання у ЗВО, вона має скласти цей екзамен. Учні-іноземці під час іспиту на атестат зрілості можуть отримати такі самі пільги, як і в разі екзамену для восьмикласників. Екзамен проводиться одночасно в усіх школах Польщі у травні.

Як записати дитину з України до польської школи

Записати дитину до школи в Польщі можуть лише батьки або законний опікун (тобто особа, якій судом довірено піклування про неї). А учні, яким виповнилося 18 років, можуть самостійно вступати до старшої школи.

Найперше і найголовніше, що потрібно – це знайти конкретну школу, наприклад, в Реєстрі шкіл та навчальних закладів, та звернутися до неї із запитом щодо запису дитини з України. Це можна зробити або фізично, відвідавши заклад, або написавши на електронну пошту школи. Ваше звернення може бути оформлене наступним чином: "Я, Оксана Іванченко, та моя донька Олександра Іванченко, яка навчалася в Україні у 5 класі, у зв'язку з воєнними діями в Україні проживаємо в Польщі. Прошу розглянути зарахування моєї дитини до вашої школи".

Далі потрібно надати навчальному закладу такі документи:

заяву із проханням зарахувати вашу дитину;

документи, які підтверджують відвідування дитиною школи в Україні.

Зверніть увагу! Переклад документів робити не потрібно!

Подавати зібрані документи варто директорові школи, оскільки саме він ухвалює остаточне рішення про зарахування дитини до навчального закладу.

Якщо ви не маєте документів, які підтверджують освіту дитини, – напишіть заяву про загальну кількість закінчених класів в українській школі та зазначте школу/школи, де вона навчалася.

Важливо також зазначити, що українців приймають до польських шкіл, навіть якщо документи втрачено.

За законами Польщі, якщо ваша дитина навчалася в Україні у 7 класі, то і прийняти в Польщі її мають до 7 класу. Водночас для зарахування знання польської мови не є обов'язкове, проте, крім основної програми, дитина повинна буде безкоштовно відвідувати додаткові заняття з польської мови при школі.

Плюси і мінуси навчання у Польщі

Як і у кожної медалі є дві сторони, так і у навчанні в польських школах є свої переваги й недоліки. Звичайно, переваг набагато більше, і найголовнішою є доступність освіти для українців та всіляка підтримка з боку польських громадян. Також важливим є те, що освіта у державних школах Польщі є для громадян України безкоштовною.

До переваг можна додати і те, що українські діти, які не знають польської мови взагалі або знають на недостатньому рівні, можуть навчатися у школах Польщі. Для таких учнів навчальний заклад організовує додаткові безкоштовні уроки польської мови.

Великим плюсом для українських дітей є і те, що як і вдома, уроки у польських школах також тривають по 45 хв, між якими є обов'язкові перерви. Тобто адаптуватися у вже звичному режимі буде набагато простіше. У Польщі також, як і в Україні до війни, крім обов'язкових уроків, школа надає дітям позакласну діяльність, наприклад екскурсії, походи до музеїв чи театрів тощо.

А ось що може бути не так негативним, як незвичним для українців, так це система оцінювання у польських школах, оскільки вона дещо відрізняється від української 12-бальної системи. У Польщі використовується 6-бальна система, де 6 – це найвища оцінка, 1 – найнижча:

6 – відмінно

5 – дуже добре

4 – добре

3 – задовільно

2 – допустимо

1 – незадовільно

Фактично, оцінки 6 – 2 позитивні, 1 – негативна.

І, звичайно, основним мінусом у навчанні в Польщі є віддаленість від дому, від рідної школи, улюблених друзів і вчителів. Тому наразі є вже багато випадків, коли батьки разом із дітьми ухвалюють рішення йти до польської школи та одночасно онлайн продовжувати навчатися за можливості у рідній українській школі. І це, звісно, додає додаткове навантаження на дитину.

Якщо у вас залишилися запитання щодо запису дитини до школи в Польщі, телефонуйте на гарячу лінію: +48 22 100 13 00 або шукайте додаткову інформацію на платформі ЮНІСЕФ - spilnoinpl.org.