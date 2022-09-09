У НБУ пояснили, коли подолають дефіцит готівкової валюти

Найближчим часом банки отримають не лише готівковий долар, а і євро.

Юрій Гелетій, заступник голови НБУ прокоментував ситуацію з дефіцитом готівкової валюти під час пресбрифінгу Національного банку з монетарної політики.

"Виникли певні технічні та логістичні проблеми, і вони, власне, зумовили скорочення готівкової валюти в касах банків. До війни валюту завозили авіарейсами цивільних авіакомпаній. Валюта за 1-2 дні надходила до аеропорту Бориспіль і далі постачалася комерційним банкам. На жаль, війна суттєво погіршила ланцюги поставок", — заявив Гелетій.

Щоб подолати дефіцит валюти, у Нацбанку пропонують такі кроки:

Валютна лібералізація згідно з постановою №197, від 6 вересня обсяг готівкової валюти, який банк продаватиме громадянам через каси, включає всю придбану у громадян після 13 квітня 2022 року безготівкову валюту, а не половину від неї, як було раніше

Надання банкам готівкової валюти в обмін на безготівкову валюту

Домовленості із комерційними банками щодо збільшення обсягів ввезення валюти

За словами Юрія Гелетія, 7 вересня Нацбанк провів операцію щодо надання банкам готівкової валюти в обмін на безготівкову і завдяки цьому система отримала $100 млн готівкою. Для підкріплення кас банків наступну таку операцію в НБУ запланували на понеділок 12 вересня, внаслідок чого банки отримають не лише готівковий долар, а і євро.

Раніше стало відомо, що Національний банк України дозволив банкам продавати клієнтам весь обсяг придбаної у громадян безготівкової валюти.

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