В НБУ объяснили, когда преодолеют дефицит наличной валюты

В ближайшее время банки получат не только наличный доллар, но и евро.

Юрий Гелетий, заместитель председателя НБУ, прокомментировал ситуацию с дефицитом наличной валюты во время прессбрифинга Национального банка по монетарной политике.

"Возникли определенные технические и логистические проблемы, и они, собственно, обусловили сокращение наличной валюты в кассах банков. До войны валюту завозили авиарейсами гражданских авиакомпаний. Валюта за 1-2 дня поступала в аэропорт Борисполь и далее поставлялась коммерческим банкам. К сожалению, война существенно ухудшила цепи поставок", — заявил Гелетий.

Чтобы преодолеть дефицит валюты, в Нацбанке предлагают следующие шаги:

Валютная либерализация согласно постановлению №197, с 6 сентября объем наличной валюты, который банк будет продавать гражданам через кассы, включает всю приобретенную у граждан после 13 апреля 2022 года безналичную валюту, а не половину от нее, как было раньше

Предоставление банкам наличной валюты в обмен на безналичную валюту

Договоренности с коммерческими банками по увеличению размеров ввоза валюты

По словам Юрия Гелетия, 7 сентября Нацбанк провел операцию по предоставлению банкам наличной валюты в обмен на безналичную и благодаря этому система получила $100 млн наличными. Для подкрепления касс банков следующую операцию в НБУ запланировали на понедельник 12 сентября, в результате чего банки получат не только наличный доллар, но и евро.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины разрешил банкам продавать клиентам весь объем приобретенной у граждан безналичной валюты.

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