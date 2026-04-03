Під загрозою переговірник Трампа щодо України: кого у Білому домі хочуть звільнити

Адміністрацію президента США можуть залишити ще кілька топпосадовців після звільнення генпрокурора. Серед кандидатів — міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл, якому Дональд Трамп доручив переговори з Україною.

Про це повідомляє The Atlantic.

За даними джерел видання, наразі «ведуться активні обговорення» щодо можливого звільнення директора ФБР Кеша Пателя, а також міністра армії Дена Дрісколла і міністерки праці Лорі Чавес-Деремер.

Конкретних термінів можливих відставок поки не визначено, а остаточного рішення Трамп ще не ухвалив.

Як зазначає видання, раніше Трамп неохоче звільняв високопосадовців, вважаючи це «поступкою демократам і медіа».

За інформацією журналістів, упродовж останніх місяців в адміністрації навіть діяв негласний принцип — не проводити кадрових змін до проміжних виборів.

Водночас, за даними The Atlantic, зниження підтримки президента після початку війни з Іраном могло змінити ці політичні розрахунки.

Варто додати, що у листопаді 2025 року до переговорного процесу між Україною та Росією несподівано долучився новий гравець — міністр сухопутних військ США (секретар армії) Деніел Дрісколл, який замінив Кіта Келлога.

Тоді Дрісколл представив президенту України Володимиру Зеленському чорновий варіант нового мирного плану, після чого долучився до переговорів у Женеві, де українська та американська делегації його доопрацювали. Пізніше він презентував напрацювання російській стороні в Абу-Дабі.

Масштабна «чистка» у Білому домі

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп звільнив генерального прокурора Пем Бонді. Виконувати її обов’язки призначено Тодда Бланша. Президент США зазначив, що Пем Бонді переходить на «важливу нову роботу в приватному секторі», про деталі якої буде оголошено найближчим часом. За даними ЗМІ, ключовою причиною звільнення стало те, як Бонді розпорядилася публікацією документів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

Видання Politico пише про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість масштабних кадрових змін в уряді після звільнення генпрокурорки Пем Бонді. Очільник Білого дому висловлює невдоволення роботою міністрів торгівлі та праці, що може призвести до найбільшого переформатування уряду за останні 15 місяців.