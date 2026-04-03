ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2007
Час на прочитання
2 хв

Під загрозою переговірник Трампа щодо України: кого у Білому домі хочуть звільнити

Конкретних термінів можливих відставок поки не визначено, а остаточного рішення Трамп ще не ухвалив.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Білий дім / © Associated Press

Адміністрацію президента США можуть залишити ще кілька топпосадовців після звільнення генпрокурора. Серед кандидатів — міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл, якому Дональд Трамп доручив переговори з Україною.

Про це повідомляє The Atlantic.

За даними джерел видання, наразі «ведуться активні обговорення» щодо можливого звільнення директора ФБР Кеша Пателя, а також міністра армії Дена Дрісколла і міністерки праці Лорі Чавес-Деремер.

Конкретних термінів можливих відставок поки не визначено, а остаточного рішення Трамп ще не ухвалив.

Як зазначає видання, раніше Трамп неохоче звільняв високопосадовців, вважаючи це «поступкою демократам і медіа».

За інформацією журналістів, упродовж останніх місяців в адміністрації навіть діяв негласний принцип — не проводити кадрових змін до проміжних виборів.

Водночас, за даними The Atlantic, зниження підтримки президента після початку війни з Іраном могло змінити ці політичні розрахунки.

Варто додати, що у листопаді 2025 року до переговорного процесу між Україною та Росією несподівано долучився новий гравець — міністр сухопутних військ США (секретар армії) Деніел Дрісколл, який замінив Кіта Келлога.

Тоді Дрісколл представив президенту України Володимиру Зеленському чорновий варіант нового мирного плану, після чого долучився до переговорів у Женеві, де українська та американська делегації його доопрацювали. Пізніше він презентував напрацювання російській стороні в Абу-Дабі.

Масштабна «чистка» у Білому домі

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп звільнив генерального прокурора Пем Бонді. Виконувати її обов’язки призначено Тодда Бланша. Президент США зазначив, що Пем Бонді переходить на «важливу нову роботу в приватному секторі», про деталі якої буде оголошено найближчим часом. За даними ЗМІ, ключовою причиною звільнення стало те, як Бонді розпорядилася публікацією документів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

Видання Politico пише про те, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість масштабних кадрових змін в уряді після звільнення генпрокурорки Пем Бонді. Очільник Білого дому висловлює невдоволення роботою міністрів торгівлі та праці, що може призвести до найбільшого переформатування уряду за останні 15 місяців.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie