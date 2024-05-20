Підтоплення у Росії: влада Якутії запровадила надзвичайний стан через паводок (фото)

У російській Якутії ввели надзвичайний стан регіонального характеру з 20 травня в Якутії через паводок. За добу до зони підтоплення потрапили ще 27 дворових територій населених пунктів Фрунзе, Апани, Єдейці, Микільський.

Про це пише ASTRA.

"Уряду республіки доручено вжити всіх заходів щодо відновлення населених пунктів та об'єктів економіки, забезпечення життєдіяльності населення та надання соціальної та матеріальної допомоги постраждалим громадянам", – повідомив голова республіки Айсен Миколаїв.

Паводок у Якутії

Зазначається, що підтопленими залишаються 647 дворових територій, у тому числі 489 житлових будинків у 16 населених пунктах Намського району.

Нагадаємо, Володимир Путін припускає ймовірність підтоплення в Курганській і Тюменській області. Раніше підтопило Оренбурзьку область.

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