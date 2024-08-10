Поблизу Білого дому помітили машини швидкої допомоги - ЗМІ

Машини екстреної допомоги були помічені біля Білого дому.

Про це пише Times Now.

Біля Білого дому було помічено кілька машин швидкої допомоги та екстреної допомоги. Селіна Ван з ABC News повідомила, що кілька входів до комплексу були заблоковані, а секретна служба заявила, що "це звичайне закриття для дослідження підозрілого предмета".

Тим часом президент США Джо Байден перебуває в Делавері, а віцепрезидентка Камала Гарріс в Аризоні.

Згідно з повідомленнями, якийсь об'єкт спричинив дивний запах біля Білого дому.

"Секретна служба та пожежники досліджують підозрілий об’єкт, що виробляє запах за межами Білого дому, поруч із будівлею казначейства. Ця ситуація все ще розвивається", – йдеться в повідомленні на платформі X, раніше відомої як Twitter.

Наразі Білий дім не зробив офіційної заяви щодо ситуації.

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Нагадаємо, у травні 2023 року у Вашингтоні вантажівка врізалася в огорожу на Лафайєт-сквер поруч із територією Білого дому. Влада міста вже затримала водія. На місці аварії виявили нацистський прапор зі свастикою. За словами очевидців, прапор, ймовірно, випав з вантажівки після удару.

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