Вблизи Белого дома заметили машины скорой помощи — СМИ

Машины экстренной помощи были замечены у Белого дома.

Об этом пишет Times Now.

Возле Белого дома было замечено несколько машин скорой и экстренной помощи. Селина Ван из ABC News сообщила, что несколько входов в комплекс были заблокированы, а секретная служба заявила, что "это обычное закрытие для исследования подозрительного предмета".

Тем временем президент США Джо Байден находится в Делавере, а вице-президент Камала Гаррис в Аризоне.

Согласно сообщениям, какой-то объект вызвал странный запах возле Белого дома.

"Секретная служба и пожарные исследуют подозрительный объект, производящий запах за пределами Белого дома, рядом со зданием казначейства. Эта ситуация все еще развивается", – говорится в сообщении на платформе X, ранее известной как Twitter.

Пока Белый дом не сделал официального заявления о ситуации.

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Напомним, в мае 2023 года в Вашингтоне грузовик врезался в ограждение на Лафайет-сквер рядом с территорией Белого дома. Власти города уже задержали водителя. На месте аварии был обнаружен нацистский флаг со свастикой. По словам очевидцев, флаг, вероятно, выпал из грузовика после удара.

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