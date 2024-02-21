Подробиці кривавого вбивства російського льотчика в Іспанії: місцеві ЗМІ - про причетність спецслужб РФ

У пілота було щонайменше п'ять вогнепальних поранень, його застрелили у другому підвалі гаража багатоквартирного будинку. Кузьмінов намагався втекти, але впав замертво на пандусі, що веде до першого підвалу.

Іспанська поліція підтвердила американській газеті The New York Times, що пілота Мі-8 Максима Кузьмінова вбили в прибережному місті Ла-Віла-Джойоза. Згодом місцеве видання VilaWeb надало інформацію про ймовірну причетність до ліквідації свого співвітчизника російських спецслужб.

Пілота Максима Кузьмінова, який передав вертоліт Україні, застрелили професіонали, написали і в El Espanol, і в VilaWeb.

Наразі за рішенням суду розгляд справи тримають в таємниці.

"Зз плином часу причетність Росії до цього злочину виглядає все більш імовірною", - пише видання.

Речник командування Цивільної гвардії в місті Аліканте заявив про відсутність даних навіть про кількість куль у тілі льотчика.

Речниця іспанського уряду, пославшись на таємницю слідства, також ухилилася від відповіді на запитання, чи було це вбивство стратою з боку Росії.

Відомо, що Кузьмінова вбили у Ла Кала, що приблизно за 5 хвилин на авто від центру міста в напрямку Фінестрат. Комплекс, де було вбито російського пілота, розташований на вулиці Маринада і складається з п'яти веж на 40 квартир, загальних служб, садів, басейнів і підземних гаражів. Це територія, яка гарантує певний рівень безпеки та анонімності.

"Модель забудови там не схожа, наприклад, на модель забудови Альтеї, розташованої за кілька кілометрів, де вже кілька років проживають російські громадяни з високою купівельною спроможністю, зокрема олігархи", - зазначають у виданні.

Всі муніципалітети на узбережжі Коста Бланка пов'язані між собою. Тому не виключено, що хтось із росіян впізнав Максима Кузьмінова, чиє зображення розповсюдили під час розголосу справи.

Що відомо про російського пілота Кузьмінова в Іспанії

28-річний Максим Кузьмінов перейшов на бік України у серпні 2023 року, перегнавши бойовий вертоліт. Двоє солдатів, що супроводжували його, загинули під час операції.

Ця справа набула широкого розголосу, оскільки була спланована разом з українською армією, яка, за твердженням пропагандистів, заплатила йому півмільйона доларів і надала фальшиві документи, в яких зазначалося, що йому 33 роки.

Кузьмінов кілька місяців переховувався в Україні, але в грудні 2023 року переїхав до урбанізації Ла Кала у Вілі, де його знайшли мертвим 13 лютого.

Садівник, який працював на території, не чув жодного пострілу, тому слідчі підозрюють, що їх заглушили.

Камери спостереження агентства нерухомості зафіксували в'їзд і виїзд автомобіля убивць. Автомобіль знайшли спаленим в яру Солана, між Віла і Кампелло.

За даними видання El Espanol, Кузьмінова вбила "професійна група", яка стежила за його життям в Аліканте і за всіма камерами спостереження.

На Батьківщині чоловікові погрожували за "зраду" розправою.

Всі подробиці справи розповіла також в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

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