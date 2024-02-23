Польські фермери збираються заблокувати кордон ще й з Німеччиною

Польські фермери можуть розшити свій протест і заблокувати кордон ще й з Німеччиною.

Польські фермери після вихідних 24-25 лютого хочуть відновити акцію протесту на німецькому кордоні. Вони планують повністю перекрити рух на пункті пропуску і страйкувати цілодобово.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що рух вантажівок збираються направити в об'їзд. Проте плани фермерів ще можуть змінитися.

Підприємці своєю чергою виступили проти блокування трас. Петицію до мера прикордонного міста Слубіце надіслали власники транспортних компаній, АЗС, автомайстерень, мийок, складів, а також торговці.

Як вони пишуть, "характер запланованої акції протесту та її форма, спрямована на перешкоджання вільному руху транспортних засобів на дорогах загального користування, паралізує та перешкоджає вільному виконанню нашої діяльності (...), що призводить до неможливості здійснення діяльності та виконувати договірні зобов’язання, що, своєю чергою, призведе до значних збитків (штрафів, комісій за час простою та витрат, серед іншого, на лізинг, витрати на оренду, відсутність прибутку)".

Міжнародні транспортні компанії також погрожують фермерам судовими позовами за збитки.

Нагадаємо, українські фермери привезли на кордон з Польщею сільгосптехніку, знищену російськими окупантами, щоб продемонструвати польським протестувальникам реалії роботи в аграрному секторі України під час війни.

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