"Соромно за Захід": британський доброволець записав емоційне звернення

Британський медик-доброволець звернувся до західних політиків через їх нерішучість у підтримці України.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.

Медик наголосив на тому, що йому соромно за Західний світ,який він представляє, де політики щоденно вагаються і не можуть прийняти рішення щодо надання допомоги Україні.

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"Як ви смієте щоденно так поводитись? Уявіть собі, що це ваші діти були на місці українців, уявіть себе хоч би раз на їхньому місці", – звернувся він до західних політиків.

Наразі це відео вже набрало у Мережі Х понад 500 тисяч переглядів лише на основному акаунті його поширення.

Раніше ми писали, що польський військовослужбовець Міжнародного легіону ГУР з позивним "Роберт", який приєднався легіону 2022 року, розповів, чому польські добровольці воюють на боці України.

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