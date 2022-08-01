Помер найтитулованіший гравець в історії НБА

У віці 88 років помер легендарний гравець Національної баскетбольної асоціації (НБА) Білл Расселл.

У неділю, 31 липня, у США помер легендарний баскетболіст Білл Рассел, який 11 разів здобував титул чемпіона НБА в складі “Бостон Селтікс” та двічі приводив цю команду до чемпіонства як головний тренер.

Про це повідомила сім'я знаменитого гравця у його перевіреному обліковому записі в Twitter.

У дописі йдеться, що Білл Рассел помер “мирно”, у своєму домі та у присутності своєї дружини Жаннін.

Расселл провів у НБА 13 сезонів. Він виступав лише за одну команду — “Бостон Селтікс” у майці під номером 6.

Саме з бостонською командою він встановив рекорд, вигравши 11 чемпіонських титулів, при цьому - 9 сезонів поспіль.

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Білл Рассел п’ять разів визнавався найкращим гравцем сезону у НБА. Також він 12 разів брав участь у матчі всіх зірок.

Також Рассел став першим темношкірим головним тренером в НБА, який привів свою команду до перемоги.

Нагадаємо, раніше баскетболіст клубу НБА "Мемфіс Гріззліз" Десмонд Бейн відзначився унікальним досягненням під час матчу регулярної першості проти "Нью-Йорк Нікс".

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