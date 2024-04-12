Помер всесвітньо відомий італійський модельєр

У п'ятницю, 12 квітня, помер італійський дизайнер Роберто Каваллі.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують. Йому було 83 роки.

Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн).

У Каваллі залишились двоє дітей від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні — Томмазо і Крістіана. Від другого шлюбу Роберто з австрійською моделлю Євою Дюгерер народилося ще троє дітей: Рейчел, Даніель і Роберт.

Нагадаємо, 11 квітня помер О. Джей Сімпсон, зірка НФЛ, який став підозрюваним у гучному вбивстві. Йому було 76 років.

Читайте провідні новини дня: