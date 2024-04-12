Умер всемирно известный итальянский модельер

В пятницу, 12 апреля, скончался итальянский дизайнер Роберто Кавалли.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, Роберто Кавалли скончался сегодня во Флоренции. Известно, что итальянский дизайнер одежды долго болел, однако больше подробностей не разглашают. Ему было 83 года.

Состояние итальянского дизайнера оценивается более чем в 400 млн фунтов стерлингов ($477 млн).

У Кавалли остались двое детей от первого брака с Сильванеллой Джаннони — Томмазо и Кристиана. От второго брака Роберто с австрийской моделью Евой Дюгерер родилось еще трое детей: Рэйчел, Даниэль и Роберт.

Напомним, 11 апреля умер А. Джей Симпсон, звезда НФЛ, который стал подозреваемым в громком убийстве. Ему было 76 лет.

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